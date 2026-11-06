La V Gala Rosa vuelve a unir a Sevilla en una noche de solidaridad e investigación contra el cáncer de mama

Imagen de la V Gala Lazo Rosa. - FUNDACIÓN LAZO ROSA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Reales Alcázares de Sevilla han acogido la V Gala Rosa, organizada por la Asociación Lazo Rosa, una cita que, por quinto año consecutivo, ha reunido a representantes de distintos ámbitos de la sociedad sevillana con un objetivo compartido: contribuir a la investigación científica para avanzar en la prevención, el diagnóstico y los tratamientos de esta enfermedad.

Según ha detallado la Fundación en una nota de prensa, bajo el lema 'Las manos que nos cuidan', la gala ha puesto de manifiesto que la lucha contra el cáncer de mama es una "responsabilidad compartida", de manera que investigadores, profesionales sanitarios, pacientes, familias, empresas, instituciones y ciudadanos forman parte de un esfuerzo colectivo en el que cada aportación cuenta.

De esta manera, la recaudación obtenida se destinará al Departamento de Investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, al que se hará entrega del correspondiente cheque solidario, reforzando así el compromiso de la asociación con el avance científico.

Detrás de esta iniciativa se encuentra la periodista Maribel Fatou, presidenta de la Asociación Lazo Rosa e impulsora de la Gala Rosa, que ha padecido cáncer de mama. Su experiencia personal está en el origen de un compromiso que ha logrado implicar, a lo largo de cinco ediciones, a representantes de la sociedad sevillana en una causa común: apoyar la investigación y contribuir a que otras mujeres y sus familias puedan afrontar la enfermedad con más esperanza.

En este sentido, Maribel Fatou, ha señalado que esta gala tiene un significado "especialmente profundo". "Es una forma de transformar su propia experiencia en una iniciativa solidaria que, año tras año, recuerda que detrás de cada diagnóstico hay una persona, una familia y una historia, y que seguir investigando es fundamental para ofrecer nuevas oportunidades de vida", ha añadido.

La Asociación Lazo Rosa ha defendido que que la investigación necesita recursos, continuidad y el respaldo de toda la sociedad. "Cada gesto de solidaridad, cada colaboración empresarial y cada iniciativa ciudadana pueden ayudar a que los investigadores dispongan de más oportunidades para seguir avanzando", ha afirmado el comunicado.

Igualmente, la Gala Rosa ha recordado que "todos podemos formar parte de la lucha contra el cáncer de mama y contribuir a que la investigación consiga frenar esta enfermedad".

UNA NOCHE DE EMOCIÓN, RECUERDOS Y ESPERANZA

A lo largo de la velada también se han vivido momentos emotivos, en los que han estado presentes los recuerdos de familiares y amigos que han sido tocados por el cáncer de mama. "Personas que han luchado o continúan luchando contra la enfermedad y otras que, desgraciadamente, ya no están, pero cuya memoria sigue viva entre quienes las quieren", ha lamentado.

En la gala, además de recaudar fondos, se ha recordado, acompañado y renovado el compromiso colectivo de "seguir impulsando la investigación hasta conseguir frenar esta enfermedad" y se ha reconocido el compromiso social y solidario a seis personas y entidades que, desde diferentes ámbitos, han contribuido al bienestar social, la humanización y la sensibilización frente al cáncer de mama.

En esta quinta edición han sido distinguidos Canal Sur Radio, por su apoyo a la lucha contra esta enfermedad; Silvia Pozo Sánchez, secretaria general de Humanización, Planificación y Calidad de la Junta de Andalucía; Pedro Robles, empresario y hostelero; el doctor Salvador Bofill, vinculado a la Universidad Loyola; Jorge Cadaval, por su compromiso solidario; y Charo Meléndez.

El reconocimiento a Canal Sur Radio ha sido recogido por su director, Juanmi Vega, en presencia de Carmen Beamonte, directora de Informativos; Manuel Lorente, redactor jefe; y Sonia Chapado, directora de Programas de la emisora pública andaluza, mientras que la presidenta de la Asociación Lazo Rosa, Maribel Fatou, ha sido la encargada de entregar este galardón, con el que se destacó la importancia de los medios de comunicación en la sensibilización social y la difusión de iniciativas que respaldan la investigación contra el cáncer de mama.