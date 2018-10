Gallardo, sobre ciudad de la Justicia: "Creemos en Aguilar pese a la clamorosa inactividad de sus predecesores"

Publicado 05/08/2018 9:34:42 CET

Defiende como opción "más viable" la del Prado y plantea la cesión de antigua Facultad de Derecho como edificio emblemático

SEVILLA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha mostrado su confianza en la actual consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, para llevar adelante el proyecto de Ciudad de la Justicia en la capital andaluza, "a pesar de que estamos aburridos de como nos han tratado sus predecesores en el cargo y los sucesivos gobiernos de la Junta a los sevillanos y a quienes actuamos en el ámbito de la Justicia en Sevilla.

"Creemos en la seriedad de Aguilar a pesar de que estamos aburrido de como nos han ninguneado sus predecesores en el cargo o, por ser más exactos, los sucesivos gobiernos de la Junta a los sevillanos y a los que actuamos en el ámbito de Justicia en Sevilla", ha manifestado el decano de la institución colegial en una entrevista concedida a Europa Press.

Para José Joaquín Gallardo, que prefiere hablar de complejo judicial antes que de Ciudad de la Justicia, "llueve sobre mojado" en este asunto, sobre todo para él, quien con 24 años en el cargo es "el único cargo público vinculado a la Justicia que permanece desde el inicio" de este proyecto. Por ello ha confesado que "se ha tenido que posicionar reiteradamente a lo largo del tiempo en público y en privado en la Consejería ante las opciones que se han ido barajando y, sobre todo, ante la clamorosa inactividad de la Junta en esta materia, que se ha prolongado año tras año y van ya varios lustros".

El pasado de mes marzo y después de que la Consejería descartara la ubicación de la Ciudad de la Justicia en Los Gordales, propiedad del Gobierno central, toda vez que la Dirección General de Patrimonio del Estado hubiera exigido la ejecución total de su parcela y no sólo parcial del espacio que afecta a este proyecto como pedía la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, Rosa Aguilar aseguró que se reuniría con las distintas partes implicadas para exponer otras alternativas.

La consejera aseguró en la comisión de Justicia que quería abordar "con todo el mundo" este asunto para "desatascarlo". Asimismo, defendió que su intención era establecer un debate y "no seguir echándonos las culpas los unos a los otros", al tiempo que lamentó que hasta ahora "no es que no hayamos querido poner la primera piedra, es que no hemos podido".

"LOS GORDALES FUE UN IMPOSIBLE"

"La consejera nos ha prometido públicamente y en privado buscar una solución a corto plazo y estamos a la espera de que nos plantee alguna alternativa que resulte viable", ha señalado Gallardo, para quien la opción de Los Gordales "fue siempre un imposible"

Aunque "están a la espera" de que desde el Gobierno andaluz se les plantee "eso que se nos ha anunciado", Gallardo ha expuesto que "siempre" han defendido "la opción de crear un complejo judicial en la zona del Prado de San Sebastián como la más viable y acertada, aunque nunca hemos hecho causa de ello".

En este punto ha explicado que en el entorno del Prado "existe mucho suelo público" tanto de titularidad autonómica como municipal, así como ha puesto en valor el "excepcional" nudo de comunicaciones, con parada de la línea 1 de Metro, de Tranvía, de bastantes líneas de autobuses urbanos y de ámbito provincial, así como la cercanía de la Estación de Tren de San Bernardo. Otro elemento a favor de esta propuesta son las instalaciones que podrían "reutilizarse", además de la construcción de edificios nuevos.

"Nosotros seguimos apuntando a ese complejo judicial en el Prado porque continuamos entendiendo que es la solución más acertada, menos costosa y mejor para los sevillanos a corto plazo", ha insistido, sin descartar apoyar "sin inconvenientes" una alternativa "sensata e inteligente" que planteara la Consejería. "Nunca nos hemos cerrado en banda, aunque pensemos que el sitio ideal sea el Prado", ha puntualizado.

Sin embargo, ha advertido de que la "demora" en la selección de nuevos sitios apunta a que ese -el Prado-- "sea el mejor sitio".

"Hace más de 40 años que se trasladó la Audiencia Provincial al Prado y entonces se dejó una parcela para la ampliación natural de los edificios judiciales, siendo ésta la que colinda por detrás con el Palacio de Justicia y frente a la estación de autobuses", ha recordado. Además, ha añadido que existen solares de titularidad pública detrás de la estación y en Menéndez Pelayo, en concreto el antiguo Equipo Quirúgico.

ANTIGUA FACULTAD DE DERECHO PARA LAS SALAS DEL TSJA

En este punto, Gallardo ha planteado las posibilidades existentes en este entorno de utilizar enclaves históricos con la inclusión de un edificio emblemático como la antigua Fábrica de Tabaco, actual sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla, más en concreto la antigua Facultad de Derecho, que estuvo instalada hasta hace unos años en la fachada que se ubica frente a los jardines del Prado de San Sebastián y la estatua de El Cid.

"Bastaría con la cesión temporal, tras la oportuna negociación, de la antigua Facultad de Derecho, que podría albergar todas las salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla", ha expuesto Gallardo, que, si bien, ha aclarado que "no dejar de ser una de las múltiples fórmulas y posibilidades existentes", pero "hay que moverse y hace falta voluntad política. Hay muchos planes que en privado he expuesto a cargos políticos", ha confesado.

Incluso, sobre la propuesta de la antigua Facultad de Derecho en el Rectorado, Gallardo ha comentando la posibilidad de una "peatonalización del entorno del Prado con el tráfico rodado en plano subterráneo". "Son proyectos y posibilidades a estudiar", ha comentado, si bien para ello "hay que querer hacer cosas, hay que tener intención, y nadie se ha tomado en serio nada nunca".

Para Gallardo la Ciudad de la Justicia en Sevilla es como el Guadiana, "surge de tarde en tarde en la prensa, ocupa tres días en la sección de Local y volvemos meses o años después". "No nos podemos conformar con situaciones como ésta", ha lamentado.

Gallardo, con 32 años de servicio como decano y secretario de la entidad colegial, se ha mostrado tajante para dejar claro que "no está cerrado a ninguna posibilidad" para que Sevilla cuente con instalaciones "digna, acorde a los tiempos y con la categoría de la ciudad, que ya va siendo hora", pues, a su juicio, "estamos trabajando en unos edificios innobles y en condiciones indignas para el ciudadano, el servicio público y los trabajadores de la Administración de Justicia".

El decano, "indignado" con este tema que conoce desde su origen y ha vivido "muchos episodio fallidos" por parte de los sucesivos consejeros, ha insistido en que "hay una buena solución en el Prado", pero al ser "una zona cara ha hecho que los sucesivos gobiernos locales y no locales hayan huido de esta opción, pareciendo que quisiesen hacer dinero con esos suelos, no importándoles la Justicia".