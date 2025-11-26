Gobierno adjudica 2,76 millones de euros para la redacción del tramo de la SE-40 por La Rinconada (Sevilla)

Mapa de los tramos de la SE-40 en la provincia de Sevilla. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado este miércoles por 2,76 millones de euros la redacción del proyecto de construcción del tramo de la autovía SE-40 a su paso por el municipio de La Rinconada (Sevilla). El presupuesto estimado de las obras es de 147 millones de euros.

Según una nota remitida por el Gobierno, el tramo tiene una longitud aproximada de 9,7 kilómetros entre la carretera autonómica A-8008 y el enlace ya ejecutado con la A-4, en el término municipal de La Rinconada. Ahora, se actualizará el proyecto redactado en 2010 "conforme a la normativa y recomendaciones técnicas vigentes, y a la realidad física y condicionantes actuales, con especial atención a la optimización de su diseño y empleo de materiales para terraplenes".

El proyecto forma parte de una actuación que tiene por objeto la construcción de la autovía de Circunvalación del Área Metropolitana de Sevilla, denominada SE-40, para mejorar la movilidad y la seguridad vial en la zona.

Esta vía cuenta con cinco tramos ya construidos: La Rinconada (A-4)-Alcalá de Guadaira (A-92), en servicio desde noviembre de 2011, Alcalá de Guadaira (A-92)-Alcalá de Guadaira (A-376), en servicio desde marzo de 2013, Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos Hermanas (A-4), en servicio desde diciembre de 2019, Coria del Río-Almensilla, desde julio de 2018, y Almensilla-Espartinas, desde julio de 2018.

El Gobierno ha enmarcado este nuevo proyecto dentro de otros avances como las obras del tramo Valencina-Salteras, la adjudicación del obras del tramo Espartinas-Valencina y la redacción de los proyectos de construcción del tramo sobre el Guadalquivir (Dos Hermanas-Palomares y Coria del Río).