El Gobierno asegura que la subida de las pensiones beneficia a más de 400.000 sevillanos con hasta 462 euros más

Archivo - Personas mayores paseando por Sevilla. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha valorado este lunes los efectos de la revalorización de las pensiones contributivas aprobada por el Gobierno de España el pasado 23 de diciembre de 2025.

Según ha indicado en una nota de prensa, la medida tendrá un impacto "directo y permanente" en la renta de más de 411.000 personas en la provincia de Sevilla. Una decisión que ha indicado que supone la llegada de más de 160 millones de euros adicionales a la provincia.

"La actualización del 2,7 % se traduce en incrementos anuales que de media oscilan desde los 168 euros en el caso de las pensiones de orfandad y hasta los 462 euros de media para las de jubilación", ha destacado Toscano.

El subdelegado ha asegurado que este año un pensionista en Sevilla cobrará de jubilación "unos 5.289 euros más al año que en 2018 gracias al actual Gobierno de España". Según el Gobierno, desde junio de 2018, la pensión media de jubilación en Sevilla ha aumentado un 43 %, y ha pasado de los 1.025,4 euros mensuales a los 1.466,17 euros previstos en 2026, un incremento de 440,77 euros mensuales de media.

En el caso de la pensión de jubilación, que es la modalidad más numerosa y la de mayor cuantía en la provincia, con 235.784 beneficiarios, pasa de una cuantía media de 1.427,63 euros en 2025 a 1.466,17 euros en 2026. Con esta subida, según el Gobierno, cada pensionista en Sevilla cobrará de media 462,55 euros más al año, lo que equivale a 38,55 euros más al mes.

"La revalorización no solo protege frente a la inflación, sino que refuerza la seguridad económica de miles de hogares sevillanos y contribuye a la estabilidad social y económica del territorio", ha subrayado Toscano sobre la actualización.

Las 64.716 personas beneficiarias de una pensión por incapacidad permanente aumentan de 1.100,85 euros a 1.130,57 euros de pensión media, por lo que percibirán 356,68 euros más al año, con un incremento medio mensual de 29,72 euros. La viudedad, que perciben 92.472 personas, pasa de 904,34 euros a 928,76 euros de media, lo que supone 24,42 euros más al mes y 293,01 euros más al año.

La orfandad, con 15.879 beneficiarios, sube de 519,45 euros a 533,48 euros de media, es decir, 14,03 euros mensuales y 168,30 euros anuales adicionales. Las pensiones a favor de familiares, con 2.922 beneficiarios, pasan de 755,93 euros a 776,34 euros de media, lo que implica 20,41 euros más al mes y 244,92 euros más al año.

"UN IMPACTO DE MÁS DE 160 MILLONES DE EUROS"

En esta línea, Toscano ha señalado que la actualización de las pensiones "no solo mejora la renta individual de las personas beneficiarias, sino que tiene un efecto multiplicador en la economía local". Según el Gobierno, el incremento anual de las prestaciones supone la inyección de más de 160 millones de euros adicionales al año en la provincia de Sevilla, "que se destinan en su mayor parte al consumo básico, al comercio de proximidad y a los servicios locales".

Junto a la revalorización general de las pensiones, el Gobierno de España ha aprobado también la actualización del complemento para la reducción de la brecha de género, que se incrementa igualmente un 2,7 % en 2026. En la provincia de Sevilla, 53.868 mujeres perciben este complemento, que reconoce las interrupciones o reducciones en la carrera laboral derivadas del cuidado de hijos e hijas.

La cuantía media mensual pasa de 81 euros en 2025 a 83,19 euros en 2026, lo que supone 2,19 euros más al mes y 26,24 euros más al año por beneficiaria. En conjunto, este incremento representa un impacto económico anual de más de 1,4 millones de euros en la provincia.