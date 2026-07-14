El Gobierno impulsa en Sevilla 240 viviendas asequibles en terrenos de la antigua cárcel de La Ranilla

Proyecto de 240 viviendas asequibles en La Ranilla, tras adjudicar Casa 47 la redacción del proyecto de urbanización - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La entidad estatal de vivienda Casa 47 ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de urbanización de la prolongación de la calle Leonardo de Figueroa, unas obras "indispensables" para avanzar en la posterior construcción de 240 viviendas asequibles en la actuación residencial La Ranilla en Sevilla. El proyecto se desarrolla en dos parcelas ubicadas en el ámbito del Parque de Ranilla, que abarca una superficie aproximada de 2.500 m2.

En este sentido, la intervención se ejecutará sobre la citada calle, que cuenta con una longitud de 220 metros y un ancho variable de entre 9 y 14 metros, detalla el Ministerio en una nota de prensa.

La redacción del proyecto, que ha sido adjudicado por 28.776 euros, impuestos excluidos, correrá a cargo de la empresa General de Ingeniería y Estructuras, SL, cuyos trabajos incluyen la definición de todas las obras necesarias para la correcta conexión de los servicios e infraestructuras de la actuación con los generales existentes, el levantamiento topográfico de los terrenos y la realización del estudio geotécnico.

Asimismo, el contrato incluye la instalación de las diferentes redes de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones y gas, jardinería, mobiliario urbano y gestión de residuos. El proyecto de La Ranilla ha sido diseñado con base en un modelo de ciudad saludable y sostenible, siguiendo los parámetros estratégicos de la Agenda Urbana, que transformará el ámbito en un nuevo barrio combinando vivienda asequible, espacios públicos y zonas verdes, recuperando para la ciudadanía un espacio de gran valor urbano.

De forma paralela y según anunció la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en su visita al ámbito el pasado mes de junio, Casa 47 avanzará en los trámites previos para la licitación de la redacción del proyecto de edificación de los dos edificios de viviendas, mientras se llevan a cabo los trabajos de redacción del proyecto de urbanización.

La adscripción de terrenos procedentes del Ministerio del Interior a Casa 47 para su desarrollo, se encuadra dentro del objetivo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de movilización urgente y estratégica de todos los suelos e inmuebles de titularidad pública, para ponerlos al servicio de la ciudadanía.

En este contexto, la antigua Cárcel de Ranilla, en línea con otras actuaciones similares en terrenos de uso militar en desuso, contribuye al objetivo de ampliar el parque público de vivienda en España y refuerza la apuesta del Gobierno por facilitar el acceso a una vivienda digna en condiciones de asequibilidad, promoviendo el desarrollo de suelos públicos para uso residencial, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales.

Este proyecto de 240 viviendas se sumará a otras actuaciones que está llevando a cabo la entidad estatal de vivienda en Andalucía, como las 948 viviendas proyectadas en Regimiento de Artillería en Sevilla. Estas viviendas formarán parte del parque estatal de vivienda de manera permanente que está siendo gestionado por la entidad estatal de vivienda Casa 47, actuando en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna.