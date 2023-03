El gobierno municipal destaca su "gran apuesta" por Pino Montano con inversiones que superan los ocho millones

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal ha emplazado al candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, "a conocer la realidad, los compromisos cumplidos y los proyectos ya comprometidos para Los Mares, Los Oficios, Las Estrellas, Los Corrales o Los Parques, todas barriadas de Pino Montano, y que superan los ocho millones de euros en este mandato. Si el PP conociera la realidad de esta zona, no visitaría los barrios en los últimos minutos de partido contando el mismo cuento que en todas partes y no omitiría proyectos que ya se han desarrollado en una primera fase, que han anunciado una licitación inminente o que representan soluciones para Norte y no vaguedades", ha destacado el delegado del Distrito Norte, Juan Antonio Barrionuevo.

El delegado ha recordado en una nota de prensa la anunciada reconversión del Parque Rojo en un pulmón verde con un presupuesto de 361.994 y que va a aprobar la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente esta misma semana y cuyo diseño se ha realizado "desde la participación ciudadana". Este proyecto se ha conocido esta semana junto a la próxima publicación de la licitación del bulevar de Los Mares, que supone más de un millón de euros para su paseo peatonal y ciclista con nuevo pavimento, más arbolado, nuevas luminarias LED, sistema de riego urbano sostenible y plataforma única para así garantizar la accesibilidad universal, proyecto que nace tras participación de asociaciones, residentes y comerciantes.

Esta actuación es paralela a la segunda fase de Corral de la Caridad, concluida en una primera hasta Mar de Alborán tras una inversión de 665.000 euros que en esta segunda se eleva hasta el millón de euros. Supone una reforma integral que, además de nuevos servicios de Emasesa, pavimentos y calzada, incorpora más espacio para el arbolado y más aparcamiento con una reordenación tras el consenso con vecinos, "como sucede con todos los proyectos municipales".

También está prevista la inversión en las próximas semanas en el ramal de Pasaje Virgen de Consolación en su intersección con Calle Mar Mediterráneo y ya concluidas en los últimos años las obras de reurbanización de Mar Egeo y Mar Adriático afrontadas por el propio distrito en colaboración de la Gerencia de Urbanismo a través del contrato de conservación dentro de una estrategia amplia que viene desarrollándose en los últimos años y que tiene continuación en 2023, "a pesar de la manifiesta oposición del PP a que los presupuestos se aprobasen y que se hicieran inversiones en los barrios".

En los últimos tres años se han efectuado el asfaltado y pavimentación, mejorando itinerarios peatonales de las calles Sembradores, Maestras, Salineros, Garrochistas y Esparteros, además de la reurbanización integral de la calle Tapiceros con la que se ha mejorado el acceso del mercado de Pino Montano donde se destinaron más de 60.000 euros. A estas inversiones se sumarán en los próximos meses las que desde conservación se harán en calles Talabarteros, Fresadores y Fontaneros, ha puntualizado el Consistorio.

En el Mercado Pino Montano, "donde el Partido Popular hizo poco y mal", se han destinado en los últimos tres años más de 600.000 euros con la instalación de un sistema de climatización y el cambio completo del suelo del mercado, una demanda importante de los placeros tras la "chapuza" realizada en el mandato del PP. También en los últimos años, desde el Instituto Municipal de Deportes (IMD), se ha afrontado igualmente la renovación del campo de césped de fútbol artificial de Los Mares, "que fue abandonado como todos los demás por el Partido Popular cuando gobernaba" y que ahora luce una nueva superficie con todas las garantías FIFA para la práctica del fútbol de todas las edades y perfiles, mientras que el José López Soto recibió una nueva pista de baja exigencia que sustituía al anterior albero.

También son "realidades" el nuevo comedor del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Pablo Ruiz Picasso "que sigue esperando que la Junta de Andalucía retire el amianto de sus instalaciones aunque Sanz no diga nada" paralelamente a las inversiones de eficiencia energética y climatización realizadas en los CEIP Teodosio, María Zambrano o Sánchez Mejías. Además de otras inversiones en la Escuela Infantil Julio César y CEIP Adriano.

Por último, desde el gobierno municipal se ha establecido una mesa de trabajo permanente con los representantes de comunidades de propietarios para redefinir las zonas privadas de uso público que existen en barriadas como Los Mares para introducirlas en el programa de recepción de barriadas y asumir la responsabilidad del mantenimiento desde los servicios públicos.