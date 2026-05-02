El Gobierno prevé 9 millones para avanzar en la automatización de las operaciones ferroviarias en el Puerto de Sevilla

Archivo - Un tren de mercancías circula por las vías de un recinto portuario, como foto de recurso. - HITACHI RAIL - Archivo

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha sido informado de la resolución provisional emitida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que estima una financiación de nueve millones de euros, con cargo a fondos Feder, para avanzar en la automatización de las operaciones ferroviarias en el puerto.

El proyecto, denominado 'Advance Ferroport System Sevilla', se enmarca en la línea de Compra Pública de Innovación y tiene como objetivo desarrollar un sistema avanzado de gestión ferro portuaria. Dicho programa incluirá soluciones innovadoras para optimizar la explotación y la señalización ferroviaria en el entorno portuario, mejorando la eficiencia y competitividad del Puerto de Sevilla.

Asimismo, el órgano de gobierno ha aprobado el Plan de Recepción y Manipulación de Desechos de Buques. Este documento establece los mecanismos implantados en el puerto para garantizar la adecuada gestión de los desechos de buques y embarcaciones menores que hacen escala en los muelles sevillanos, con el objetivo de proteger el medio ambiente y facilitar el adecuado desarrollo del tráfico marítimo.