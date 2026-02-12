El Gobierno valora el "mejor inicio de la historia" del aeropuerto de Sevilla al cerrar enero con casi 720.000 pasajeros

Archivo - Vista de la terminal desde las pistas del aeródromo. - AENA - Archivo

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado este jueves que el aeropuerto de la capital andaluza "continúe batiendo récord tras récord" tras cerrar enero con 717.000 pasajeros: "El mejor inicio de año de su historia, lo que supone un crecimiento del 9,4% respecto al mismo mes de enero de 2025".

Además, la presencia de Sevilla "crece internacionalmente", puesto que más de la mitad de los viajeros, unos 400.000 aproximadamente, eligieron conexiones con otros países. "Mercados como Turquía, Polonia, Holanda, Marruecos o Portugal han sido los que mayor crecimiento han experimentado", ha valorado Toscano en un audio remitido a los medios.

"Pero el aeropuerto no solo significa turismo, sino también negocio y comercio; en total han pasado por la terminal de Sevilla 800.000 kilos de mercancía solo durante el mes de enero de este año 2026. El crecimiento del aeropuerto de Sevilla viene acompañado de inversiones", ha añadido Toscano, quien ha esgrimido que, "sin ir más lejos, desde el Gobierno, a través de AENA, en estas pasadas semanas, se ha adjudicado por diez millones la construcción del nuevo parking modular, que sumará 600 plazas, en una nueva apuesta por el aeropuerto".

El grueso de los pasajeros registrados en enero se movió en vuelos comerciales --excluye aviación general y ejecutiva--, ya que sumaron 715.798. De ellos, 311.369 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (un 3,7% más que el año pasado), mientras que 404.429 optaron por conexiones con el extranjero (+14,6%).

En cuanto a los mercados foráneos con mayor demanda en términos absolutos, Italia (100.508 pasajeros) encabeza la lista, seguido de Francia (63.322), Reino Unido (55.718), Portugal (25.534), Alemania (25.318), Holanda (22.832) y Marruecos (19.563).

Por ritmo de crecimiento, resultó significativa la evolución que siguieron durante el mes pasado los vuelos con Polonia (los viajeros se multiplicaron por más de dos), Marruecos (+97,2%), Portugal (+35,6%), Holanda (+27,3%) y Rumanía (+18,8%).

En el caso de las conexiones con Turquía, la cifra de pasajeros casi se triplicó, debido a que la ruta con Estambul la operan desde septiembre de 2025 dos aerolíneas diferentes (Pegasus y Turkish Airlines), mientras que en enero de ese mismo ejercicio sólo lo hacía una de ellas (Pegasus).

Esta proyección internacional explica que el tráfico foráneo aportase un 56,5% de la actividad comercial del aeropuerto, 2,5 puntos más que en enero de 2025. En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Sevilla atendió durante el mes pasado 5.491 vuelos, de los que 5.084 fueron comerciales (+10,6%).