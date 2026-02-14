Grupo Socialista apuesta por que Emvisesa compre inmueble de Palmete de donde se quiere desalojar a 11 familias

Imagen de este sábado de la concentración en Sevilla en apoyo a las 11 familias que pueden ser desalojadas en Palmete. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha respaldado este sábado la concentración que ha habido en Sevilla en apoyo a las 11 familias a las que se quiere desalojar de un edificio que originariamente fue de viviendas de protección oficial destinadas al alquiler, ubicado en la calle Verdad número 54 en la barriada de Palmete, y cuya propiedad ha pasado a manos de una entidad financiera.

La concejala socialista Natalia Buzón ha participado este sábado en esa manifestación convocada por las familias afectadas junto a organizaciones sociales y sindicales, que ha partido de la Gran Plaza y ha desembocado en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, por cuanto también se recaba el apoyo de la Administración autonómica para que frene esta operación, según una nota del Grupo Socialista.

Buzón ha recordado que el PSOE ha apoyado la moción presentada en la Comisión de Fiscalización y Control del Gobierno para que Emvisesa adquiera el inmueble y ha reivindicado que "es la única vía para garantizar que esta vivienda de protección oficial siga cumpliendo su función social hasta el año 2043".

La concejal socialista ha recordado que estas 11 familias tienen a su cargo "menores y dependientes" y ha exigido una "solución definitiva" al Ayuntamiento para que los habitantes de estas viviendas puedan seguir manteniendo su alquiler asequible.

Natalia Buzón ha recordado que en 2021, cuando el PSOE ostentaba la Alcaldía de Sevilla, "Emvisesa no miró para otro lado e invirtió 2,2 millones de euros para ejercer el derecho de tanteo y retracto", el mismo mecanismo que se le pide aplicar ahora al Ayuntamiento. Así, "28 viviendas fueron incorporadas al parque de viviendas municipal para que sus residentes no fueran expulsados".

"Si se hizo en 2021, se puede hacer ahora", ha seguido argumentando la concejal socialista, quien ha afirmado sobre Emvisesa que "no puede convertirse en la empresa municipal que permite desahucios en Sevilla".

"Puede actuar y debe hacerlo con transparencia", ha continuado exigiendo la edil socialista sobre una implicación municipal para ofrecer una solución definitiva a estas 11 familias de Palmete.