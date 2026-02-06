El Guadalquivir se acerca a los 3.000 metros cúbicos en Lora del Río (Sevilla), con tres embalses en nivel rojo

Crecida del río Guadalquivir a su paso por el pueblo sevillano de Lora del Río. - Rocío Ruz - Europa Press

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El río Guadalquivir ha sobrepasado los 2.800 metros cúbicos por segundo a su paso por Lora del Río (Sevilla), una cifra que, como ha indicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, "va a seguir aumentando".

Toscano ha visitado el puesto de mando avanzado ubicado en el municipio desde el jueves cuando el Ayuntamiento del municipio elevó a Nivel 1 el Plan de Emergencias. En una comparecencia junto al alcalde de Lora, Antonio Enamorado, ha asegurado que el pico del caudal "llegará el sábado y el domingo".

En esta línea, Enamorado había señalado este miércoles que el caudal podría alcanzar los 3.500 metros cúbicos por segundo.

Toscano ha indicado que actualmente se mantienen en nivel rojo los ríos Gudalquivir, Corbones, Gudaíra, Genil y Rivera de Huelva en diferentes puntos de la provincia.

Asimismo, se mantienen en nivel rojo los embalses de El Agrio, Peñaflor y Torre del Águila, los cuales se encuentran desembalsando de forma "coordinada y controlada" ante las previsiones de lluvia para los próximos días.

El nivel rojo ha provocado el desalojo de 19 personas en El Palmar de Troya, debido al desbordamiento del Arroyo Salado por el desembalse de Torre del Águila, y 76 vecinos de Écija por la situación del río Genil. Asimismo, Toscano ha señalado que se están produciendo algunos desalojos "de manera puntual y en general en zonas fuera de los cascos urbanos que responden mayoritariamente a voluntad de los propios ciudadanos".

El subdelegado ha señalado que se mantiene suspendido el tránsito ferroviario y que el aeropuerto está funcionando con "absoluta normalidad". Por otro lado, la empresa suministradora de electricidad ha informado que hay aproximadamente unos 200 usuarios que están sin luz.

En cuanto a la situación de las carreteras, Toscano ha confirmado que siguen 14 vías con afecciones, la mayoría de ellas de la red secundaria. En paralelo, en la A92 hay una reducción a un carril a la altura de Estepa, la Nacional IV en Utrera está cortada, también hay registrada alguna afección en la A92 a la altura de Sevilla y en la salida de La Puebla de Cazalla.

"Pedir a la ciudadanía prudencia, responsabilidad, alejamiento de los cauces y atender siempre a las indicaciones de los organismos oficiales", ha remarcado Toscano.