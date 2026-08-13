La Guardia Civil detiene a tres personas por múltiples robos con fuerza en Los Palacios (Sevilla)

Presuntos autores de los delitos contra el patrimonio en Los Palacios - GUARDIA CIVIL SEVILLA

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) como autores de una oleada de delitos contra el patrimonio, entre los que han destacado múltiples delitos de robo con fuerza realizados por dos de los tres autores.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, una vez los presuntos autores conseguían vulnerar las medidas de seguridad de la residencia, se valían de las horas de ausencia de los residentes en sus habitaciones para acceder a las mismas y sustraer numerosas pertenencias con valor.

Dentro de los objetos sustraídos constaba una tarjeta de crédito de un residente, el uso fraudulento y de manera continuada de dicha tarjeta en un recorrido por la provincia de Sevilla, efectuando compras de diversa índole hasta un importe total de más de 8.000 euros, permitió a la Guardia Civil establecer el rastreo y localización de la misma.

De esta manera, los Cuerpos de Seguridad han obtuvieron la plena identificación de los presuntos autores, quienes una vez localizados han sido detenidos y puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien ha decretado el ingreso inmediato en prisión de dos de los tres detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza.

En esta misma línea, la Guardia Civil ha continuado analizando posibles implicaciones de los detenidos en otros hechos ocurridos tanto en la localidad como en otras cercanas.

La investigación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios fue motivada por las denuncias de empresarios y comerciantes de la localidad palaciega, a través de las cuales la Guardia Civil tuvo conocimiento de otros cuatro robos gravemente significativos al tratarse de hechos ocurridos en el interior de una residencia para personas mayores de la localidad.