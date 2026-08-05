Guardia Civil detiene a un vecino de Brenes (Sevilla) por cultivar 748 plantas de marihuana y tenencia ilícita de armas

Plantación indoor de marihuana en Brenes (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

BRENES (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Brenes (Sevilla) como presunto responsable del mantenimiento de una plantación de cultivo "indoor" en la Urbanización de Prado Llano y por la tenencia ilícita de un arma de fuego semiautomático del calibre nueve milímetros.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación llevada a cabo por el Grupo de Investigación de la Guardia Civil del Puesto de Brenes gracias a la colaboración ciudadana, tras el aviso de la presunta existencia de una vivienda que pudiera estar siendo utilizada como centro de cultivo indoor de plantas de marihuana.

De esta manera, los agentes establecieron constataron un consumo fraudulento del fluido eléctrico, principal indicio y sospecha de una presunta actividad ilícita en su interior. Como consecuencia de ello, se procedió a la explotación de la denominada operación 'Despiste', que ha supuesto la entrada y registro del domicilio en el que ha sido detenida una persona, como responsable del mantenimiento de un centro de cultivo indoor.

Asimismo, han sido aprehendidas 748 plantas de marihuana en un avanzado estado de floración y crecimiento, se ha desmantelado una sofisticada instalación, herramientas y productos necesarios y destinados al cultivo, crecimiento y mantenimiento de la plantación.

Paralelamente, durante el registro de la vivienda, la benemérita ha intervenido un arma de fuego semiautomático del calibre nueve milímetros parabellum, lista para su uso, junto con un cargador con 12 proyectiles. El detenido ha sido puesto a disposición judicial en el Juzgado número tres de Carmona (Sevilla) como presunto autor de los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y un delito por defraudación del fluido eléctrico.