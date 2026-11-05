La Guardia Civil detiene a un vecino de Lebrija (Sevilla) por almacenar objetos robados de varias viviendas

Imagen de los objetos robados almacenados en la vivienda. - GUARDIA CIVIL

LEBRIJA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad de Lebrija (Sevilla) como presunto autor de un delito de receptación, tras intervenir en su domicilio almacenados una gran cantidad de objetos no pudiendo constatar el origen lícito de los mismos, sospechando su posible procedencia de robos cometidos en el interior de viviendas de Lebrija.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la inició tras un aumento de las denuncias presentadas por presuntos robos cometidos en el interior de diversas viviendas de la localidad, hecho que propició que el Área de investigación del Puesto Principal de Lebrija estableciese una línea de trabajo para el análisis de diversos indicios y pesquisas obtenidas.

Durante dicha investigación que se saldó con el esclarecimiento de varios hechos delictivos, los agentes obtuvieron indicios de la presunta utilización de un inmueble de la localidad como lugar de almacenamiento de los objetos sustraídos, por lo que se constató en fechas cercanas tras los robos en viviendas, un tránsito continuo de personas que acudían a dicho domicilio portando objetos presuntamente relacionados con los hechos delictivos ocurridos en Lebrija.

Finalmente, y con la pertinente autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro de la referida vivienda y de un garaje anexo, contando con la colaboración de la Policía Local de Lebrija, localizando en su interior numerosos objetos, que tras ser analizados se comprobó que habían sido sustraídos en el interior de varias viviendas de la localidad durante los últimos meses.

Como consecuencia de esta investigación la Guardia Civil ha puesto a esta persona a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un delito de receptación y gran parte de los objetos sustraídos han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Igualmente, la Guardia Civil ha informado a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de algún robo en la localidad de Lebrija o cercanas, pueden identificar esos objetos sustraídos que se encuentran bajo custodia del Puesto Principal de la Guardia Civil de Lebrija.