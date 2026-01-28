Guardia Civil rescata a un hombre arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema, en Aznalcázar (Sevilla)

Imagen del río Guadalquivir a su paso por la localidad sevillana de Lora del Río mostrando una importante subida de caudal tras las últimas lluvias dejadas por la borrasca Joseph. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este miércoles a un hombres que estaba siendo arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema en Aznalcázar (Sevilla) como consecuencia de la borrasca Kristin.

Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía en una nota, en la que ha cifrado en 425 las incidencias gestionados por el 112 en la provincia de Sevilla durante la mañana de este miércoles.

Entre estas incidencias, ha destacado el desprendimiento de parte del techado del pabellón deportivo de Plaza Artena en Alcalá del Río y en Lebrija ha caído parte del techo de un instituto, sin que en ninguno de ellos haya resultado ninguna persona herida.

En Sevilla capital, la caída de un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío ha provocado una mujer herida leve.

En cuanto a las carreteras, la Junta de Andalucía ha subrayado afecciones a ambos sentidos de la A-361 (Morón de la Frontera) y la SE-4104 en Alcolea del Río.

Por otro lado, se han registrado problemas en el suministro eléctrico en varios municipios entre ellos El Palmar de Troya y Estepa. En este último, el Ayuntamiento ha señalado que se ha recuperado la electricidad en gran parte de la localidad, "aunque aún persisten zonas sin luz, probablemente debido a la rotura de cables ocasionada por la caída de árboles".

Sobre la situación de los ríos, según la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), actualmente hay tres municipios en nivel rojo: el paso del río Guadaíra por Arahal, el río Guadiamar por El Guijo y el río Corbones por Lora del Río.

En Lora del Río también preocupa la situación del río Guadalquivir. Según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad, sobre las 16,00 horas de este miércoles, el caudal ha sobrepasado los mil metros cúbicos por segundo.

El alcalde del municipio, Antonio Enamorado, ha señalado que esperan que el nivel del río vaya descendiendo "en las próximas horas", aunque ha mostrado su preocupación ante posibles inundaciones por los desembalses.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que todos los pantanos de la provincia están desembalsando, como medida preventiva ante la previsión de nuevas lluvias en los próximos días y, especialmente, durante la próxima semana.

Asimismo, ha pedido especial atención a la situación de la Torre del Águila, cuyo desembalse puede afectar a zonas como El Palmar de Troya, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Los Molares, así como a los entornos de Gergal.