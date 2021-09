La Guardia Civil de Sevilla intensifica los controles para erradicar la caza furtiva

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sevilla ha puesto en marcha el establecimiento de dispositivos, en la demarcación territorial, para hacer frente a las prácticas de caza furtiva, especialmente de las especies protegidas y de caza mayor.

La caza es una actividad regulada y su ejercicio, desde el punto de

vista social, debe responder a un modelo de gestión sostenible en

consonancia con la protección del medio ambiente y la conservación de

las especies, para lo cual resulta fundamental garantizar el cumplimiento de las leyes y disposiciones que la regulan y perseguir las actividades ilícitas que se cometen con ocasión del incumplimiento de las mismas, recuerda en un comunicado.

En este sentido, el furtivismo se configura como un problema de primer orden por los múltiples efectos negativos que genera y que van

desde importantes pérdidas económicas para los propietarios de los

derechos cinegéticos, que redundan en el empobrecimiento de las áreas

rurales unido al incremento de una sensación de inseguridad en las zonas

más afectadas.

Asimismo, ese hecho delictivo constitue desequilibrios en los ecosistemas en el caso de acciones masivas e indiscriminadas de especies cinegéticas cuyo papel resulta muy importante para el resto de las especies, o cuando las mismas van directamente dirigidas hacia especímenes que gozan de una especial protección por encontrarse su supervivencia amenazada o en situación crítica.

Por otra parte, el furtivismo no puede abordarse de una misma forma en todos los casos, ya que es un fenómeno que no responde a un único patrón de comportamiento, existiendo distintos tipos en función de la

finalidad que se persigue, el nivel de preparación o profesionalidad, la

existencia o no de organización en la planificación y ejecución de las

acciones, entre otras.

Además, el furtivismo es también objeto de las organizaciones y

grupos criminales, ya que en muchos casos, dichas actividades ilícitas les reportan grandes beneficios económicos, bien sea mediante la oferta y gestión de la propia acción cinegética prohibida, garantizando abatir o capturar especímenes especialmente atractivos por sus características

físicas o rareza, por los que pueden llegar a pagarse importantes

cantidades de dinero, o bien a través del comercio ilegal de dichos

especímenes, sus partes o subproductos en el mercado negro (tráfico de

especies).

Con la puesta en marcha del dispositivo, el objetivo de la Guardia

Civil es evitar las actividades de furtivismo, especialmente en las zonas de especial incidencia detectadas, así como la detección de las personas que pretendan acceder a las mismas para llevar a cabo dichas prácticas ilegales, procediendo en su caso, a la intervención de los medios empleados y de las piezas y trofeos cobrados, así como a instruir las diligencias o denuncias oportunas.

Para todos estos cometidos, se ha procedido a implicar a los más

de 1.700 agentes de las distintas unidades de la Comandancia, como son

los Equipos Roca, Puestos de Seguridad Ciudadana, Servicio de

Protección de la Naturaleza, Subsector de Tráfico, Unidad Orgánica de

Policía Judicial y Unidad de Seguridad Ciudadana.

La Guardia Civil recuerda la necesidad de que ante el conocimiento de cualquier actividad ilegal relacionada, sea comunicada con la mayor brevedad posible al 062, Unidad Territorial de la Guardia Civil más próxima o a través de la App Alertcops.