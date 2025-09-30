Guillena (Sevilla) iza la bandera de Palestina en el mástil de la Glorieta de las '17 rosas de Guillena'

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) ha convocado en la tarde de este lunes, en el Prado de San Sebastián, una concentración 'Guillena con Palestina' en apoyo al pueblo palestino. Una "iniciativa solidaria a la que se unieron los vecinos". En el mástil de la Glorieta de las '17 rosas de Guillena' se izó la bandera palestina y se dio lectura a un manifiesto "para que se pare el genocidio en Gaza".

Según ha confirmado el Consistorio en una nota de prensa, en el pleno ordinario celebrado el pasado jueves 25 de septiembre por la Corporación municipal del Ayuntamiento de Guillena, los grupos municipales del PSOE y de IU-Podemos presentaron una moción conjunta en apoyo al pueblo palestino y a favor de la paz en Gaza.

De esta manera, los grupos instaron a que "se ponga fin al genocidio que está acometiendo el Estado de Israel".

Esta moción fue presentada para que se aprobara como declaración institucional de toda la Corporación municipal pero fue rechazada por el Partido Popular. Finalmente fue debatida en el pleno como moción conjunta del PSOE y de IU-Podemos, siendo aprobado con el voto favorable de los dos grupos y la abstención del PP.