Hallan el cadáver de una mujer en el río Guadalquivir, a la altura de Camas (Sevilla)

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una mujer ha sido hallado en la tarde de este martes, 17 de septiembre, flotando en el río Guadalquivir, a la altura del puente de la Señorita, que une Camas y Sevilla.

Así lo han confirmado los Servicios de Emergencias 112 a Europa Press, que han apostillado que el aviso se recibió a las 19,50 horas, cuando un usuario alertó de la presencia de un cuerpo en el río.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, de los Servicios Sanitarios del 061, los Bomberos, la Policía Local, agentes del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y la autoridad portuaria.

Los servicios sanitarios han confirmado durante la pasada madrugada el fallecimiento de la persona.