Hallan sin vida a una mujer de 70 años desaparecida desde hacía más de un día en El Saucejo (Sevilla)

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SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado la localización en la tarde de este martes, 28 de julio, de una mujer de 70 años que llevaba desaparecida desde hacía algo más de un día en la localidad sevillana de El Saucejo.

Según han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, la misma ha sido hallada en la zona de depósito de la localidad, caracterizada por ser "de difícil acceso".

Así las cosas, la mujer habría caído y rodado varios metros tras tropezar. Si bien aún se desconoce cómo llegó la mujer hasta esa localización, la investigación ha descartado cualquier hipótesis distinta a la de un infortunado accidente.

La búsqueda, que ha logrado detectar a la desaparecida en una zona cercana a la que estaba siendo buscada desde la tarde de este pasado lunes, 28 de julio, ha contado con la colaboración de medios aéreos.