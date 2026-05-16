Las Hermandades de Écija y Osuna marcan el inicio del camino de la provincia de Sevilla hacia el Rocío

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Imágenes De La Hermandad Del Rocío De Triana En El Carril Que Une La Hacienda Tornero Con El Vado Del Quema Al Amanecer, A 6 De Junio De 2025 En Sevilla (Andalucía, España). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Las Hermandades del Rocío de Écija y Osuna (Sevilla) inician este sábado 16 la pregrinación hacia la aldea rociera, las primeras en iniciar el camino romero de las 49 que partirán desde la provincia de Sevilla, partiendo ambas a aproximadamente sobre las 10,00 horas de sus respectivos templos.

En el caso de la filial astigitana, que este año hace su camino número 50, dará comienzo a las 09,00 horas, con la misa de romeros en la Iglesia de Santa María que será oficiada por el obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, Teodoro León.

Una vez finalizada la misa se iniciará el recorrido por las calles de Écija, saliendo hacia la Plaza de España --conocida como "El Salón"--. Seguirán el camino hasta la iglesia mayor de Santa Cruz, donde visitará a la Virgen del Valle, patrona y alcaldesa perpetua de la localidad. Tras ello, seguirán por las calles Ramón Freire Gálvez, José Canalejas, La Calzada, Plaza de Colón, calle del Carmen, Plaza del Matadero, calle John Lennon, Camino de los Romeros y llegada a la rotonda dedicada a la Virgen del Rocío, antes de iniciar el camino tras abandonar el casco urbano de la ciudad.

Tras abandonar la ciudad, la hermandad transcurrirá por distintas localidades y puntos emblemáticos, como el bautizo de los nuevos romeros en el río Corbones en la mañana del lunes, o el cruce del Guadalquivir en Coria del Río.

Por su parte, la Hermandad del Rocío de Osuna, de la que la de Écija es madrina, ha realizado un llamamiento a los vecinos de las calles por las que discurrirá el bendito Simpecado desde la iglesia del Carmen, una vez finalice la misa de Romeros prevista a las 9,00 horas y que será presidida por el fundador y director espiritual de la Hermandad Fray Manuel Jurado Perea.

De esta manera, la formación discurrirá por la calle Carmen, calle Sevilla, Plaza Mayor, Carrera, Plaza Rodríguez Marín, Carrera, La Cilla, Barbabaeza y calle Lucena, desde donde llegará a la Ermita de San Arcadio, donde visitará al patrón de la localidad. Tras ello, abandonará el casco urbano por las calles Lucena, Barbabaeza, La Cilla, Esparteros y Sor Ángela, donde se despedirá del pueblo en el conocido como "hondón".

Desde la joven filial han destacado "el cariño que reciben en aquellos municipios por los que pasan", comenzando por La Puebla de Cazalla, donde tiene lugar su primera "pará".

Ambas corporaciones tienen prevista su llegada a la aldea almonteña el sábado 6 de mayo, tras acompañar al "Simpecado" durante ocho días en su peregrinación a la Aldea del Rocío, en Almonte (Huelva).