El PP de Málaga anima a "renovar el carné del orgullo andaluz, reconociendo el gran trabajo" de Moreno

El presidente del PP-A y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno (c), acompañado del vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo (2d), La candidata por Málaga del PP a las elecci - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha pedido esta tarde a los malagueños que el próximo domingo vayan a votar "con ilusión, con esa fuerza de Andalucía" y les ha invitado a "renovar ese carné del orgullo andaluz, reconociendo el gran trabajo del Gobierno de Juanma Moreno para ponernos a la altura del resto de España".

Así lo ha expuesto durante el acto de cierre de la campaña electoral, junto al presidente del PP andaluz y candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno; el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la candidata malagueña Carolina España y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Navarro ha subrayado que el PP "se parece a la gente que representa, a los malagueños" y ha destacado que Moreno es el candidato que "más se parece a esa buena gente que hay en Málaga; gente que quiere tranquilidad, estabilidad y que le ayudemos a mejorar su calidad de vida".

Por eso, ha afirmado que "Málaga le tiene que dar el domingo su gran alegría para seguir avanzando en materia sanitaria, en educación e infraestructuras, también en dependencia; para seguir engrosando la lista de logros para esta tierra, porque nadie hizo tanto en tan poco tiempo por Málaga. Que nadie nos haga creer lo contrario", ha incidido.

Según la dirigente 'popular', "el Gobierno de Juanma Moreno le ha dado la vuelta a Málaga como un calcetín mientras que los socialistas nos daban la espalda año tras año". "Durante esta campaña ilusionante y divertida hemos sentido el respaldo de los ciudadanos en la calle, personas que nos han dado propuestas y gente agradecida, mucha gente buena y, sobre todo, gente normal", ha explicado.

Navarro ha apuntado que "en Andalucía hemos pasado momentos buenos y momentos amargos, con un final de la legislatura agridulce", haciendo alusión a la pérdida de esos dos guardias civiles que "murieron en acto de servicio persiguiendo el narcotráfico y luchando contra él, no en un accidente laboral", ha apostillado.

La presidenta provincial ha afirmado que Moreno "lo hace todo bien, hasta cantar" y ha apuntado que hay una candidata que "tiene pelusilla, que le ha dado coraje; una señora que es secretaria general del PSOE andaluz desde hace un año y candidata a palos, y que cada vez que venía durante los fines de semana lo hacía para cantarle las 40 a los andaluces, frente a un presidente que le canta con ilusión a Andalucía".

Por su parte, Bendodo ha destacado que la campaña andaluza ha confirmado en la calle "el respaldo mayoritario a Juanma Moreno, por encima de cualquier encuesta". "La mejor encuesta es lo que vemos en la calle", ha señalado, tras asegurar que nunca había visto "un ambiente de apoyo a un candidato como el que está teniendo Juanma Moreno".

El dirigente 'popular' ha explicado que, en todos los rincones de Andalucía, se ha encontrado con ciudadanos que le trasladaban un mensaje muy claro: "Yo nunca he votado al PP, pero esta vez voy a votar a Juanma Moreno", subrayando que los andaluces quieren "gestión, gente honrada, que mire a la cara y que diga la verdad".

El vicesecretario 'popular' ha defendido que una campaña electoral "hay que vivirla en la calle, hacer propuestas, contar lo que se ha hecho, explicar lo que se quiere hacer" y, sobre todo, "no meter la pata". En este sentido, ha criticado que la candidata socialista "no ha podido estar en la calle, no ha querido venir a hacer campaña a Andalucía, no ha dicho la verdad y ha ido cantada tras cantada, metiendo la pata todos los días".

En esta línea, Bendodo ha asegurado que el domingo los andaluces tienen una decisión "muy sencilla: seguir por la senda de crecimiento, liderazgo y creación de empleo que representa Juanma Moreno, o volver a los 40 años de socialismo, de los ERE y de estar a la cola en prácticamente todo". "Andalucía no está para experimentos; está para consolidar lo que funciona", ha insistido.

Por último, la candidata y presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga, Carolina España, ha pedido un último empujón a los malagueños para que Moreno revalide la mayoría de estabilidad que permita a Andalucía continuar con un Gobierno calmado, moderado y que trabaje por y para los andaluces.

"No queremos líos, no queremos vueltas al pasado, no queremos más mentiras y bulos, no queremos al sanchismo más puro en Andalucía y no queremos que nadie nos dirija desde Madrid", ha subrayado España, quien ha destacado la campaña "limpia y propositiva" del PP en línea con un Gobierno liderado por Moreno que "ha trabajado estos años para recuperar el orgullo de ser andaluces y sacar a Andalucía del farolillo rojo para situarla en el podio de España".

Así, ha aludido a la planificación y las inversiones ejecutadas para seguir mejorando los servicios públicos; las siete bajadas de impuestos ya efectuadas, la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y otras medidas de apoyo a familias, autónomos, pymes y empresas para impulsar el crecimiento de Andalucía y la generación de empleo.

Todo ello, ha dicho, en contraposición con la "asfixia fiscal que lleva ocho años imponiendo el Gobierno de Sánchez y Montero". "Juanma Moreno es la mejor opción para la Andalucía de hoy y del futuro; este domingo vota a Juanma, vota al Partido Popular y que la fuerza de Málaga y de Andalucía siga imparable", ha concluido.

