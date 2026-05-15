El PSOE de Jaén cierra la campaña con un acto centrado en la sanidad y los servicios públicos y un reparto de flores

Candidatos del PSOE de Jaén durante el reparto de rosas y claveles por las calles del casco histórico. - PSOE JAÉN

JAÉN 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén capital ha puesto el broche final a la campaña de las elecciones andaluzas con un acto centrado en la defensa de la sanidad y los servicios públicos, que ha consistido en un reparto de rosas y claveles por las calles del casco histórico y el centro de la ciudad. La iniciativa ha partido desde la sede de la Agrupación Local socialista, en la calle San Andrés, y ha contado con la participación del secretario general del PSOE en la capital, Julio Millán; la candidata número cuatro al Parlamento andaluz, Ángeles Díaz de la Torre; así como militantes y simpatizantes de la organización municipal.

Con este acto, los socialistas jiennenses culminan una campaña marcada por una "intensa" actividad en la calle para dar a conocer las propuestas de la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, además de reivindicar una Andalucía que vuelva a situar a Jaén entre sus prioridades, según ha señalado la formación en una nota.

En este contexto, Millán ha destacado que, durante los últimos días, el PSOE ha recorrido distintos barrios y espacios de la ciudad para escuchar las demandas de la ciudadanía. "Los vecinos quieren algo muy sencillo: que Jaén sea escuchada, respetada y atendida", ha afirmado.

En este contexto, el dirigente socialista ha advertido de que "Jaén no puede seguir esperando" ni continuar "viendo cómo proyectos fundamentales se paralizan, se retrasan o caen en el olvido mientras otras ciudades andaluzas sí reciben inversiones y compromisos".

Millán ha incidido además en que estos comicios tienen una repercusión directa en la vida cotidiana de las familias jiennenses. "Hablamos de transporte, de educación pública, de sanidad, de vivienda, de barrios y de oportunidades para nuestros jóvenes. Hablamos de defender los servicios públicos, que son los que garantizan la igualdad y aportan seguridad a las familias trabajadoras", ha subrayado.

Por su parte, Díaz de la Torre ha asegurado que "este viernes termina la campaña, pero lo que está en juego empieza realmente el domingo", porque estas elecciones van de decidir "qué Andalucía queremos". "Una Andalucía donde los servicios públicos sigan deteriorándose mientras unos pocos hacen negocios o una Andalucía que vuelva a cuidar a su gente", ha señalado.

La candidata número cuatro de la candidatura socialista de Jaén ha criticado que Moreno "ha tenido más recursos que nunca" y, sin embargo, Andalucía arrastra "una sanidad colapsada, jóvenes sin vivienda, dependencia bloqueada y pueblos que sienten que cada vez tienen menos oportunidades".

Frente a ello, ha defendido que el PSOE plantea "medidas concretas" para recuperar la sanidad pública, garantizar vivienda asequible, reforzar la dependencia, ampliar la Formación Profesional, apoyar al pequeño comercio, al mundo rural y a los municipios.

Díaz de la Torre ha destacado entre las propuestas de Montero la incorporación de 18.000 profesionales sanitarios, la atención con médicos de familia en 48 horas, ayudas para que los jóvenes puedan emanciparse, 30.000 nuevas plazas públicas de Formación Profesional (FP) y más becas "para que estudiar no dependa del bolsillo de cada familia".

Asimismo, ha advertido de la importancia de "no dar ni un paso atrás en igualdad". "Sabemos lo que ocurre cuando avanza la derecha y la ultraderecha: se cuestiona la violencia machista, se atacan derechos conquistados y se intenta devolver a las mujeres al silencio y a la resignación", ha afirmado. Millán ha defendido que, "frente a una Junta que ha pasado de Jaén demasiadas veces", el PSOE tiene "un proyecto claro: recuperar las políticas públicas, mirar a los barrios y poner a Andalucía al servicio de la mayoría".

El PSOE de Jaén capital ha concluido la campaña apelando a la movilización del electorado progresista este domingo, 17 de mayo. "Tenemos una oportunidad para decir alto y claro que Jaén cuenta y que debe contar. Para defender esta tierra, los servicios públicos y el futuro", ha señalado Millán.

Finalmente, Díaz de la Torre ha llamado a "llenar la urna de dignidad, de esperanza, de sanidad, de dependencia, de educación y con ganas de cambio" para hacer a Montero presidenta de la Junta de Andalucía.



