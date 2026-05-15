Abascal llama a "no dejarse traicionar" por Sánchez y Moreno el 17M: "No es rechazo ni odio, es sentido común"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene en el mitin cierre de campaña que la formación ha celebrado en Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha apelado a votar "con esperanza" en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo para "no dejarse traicionar" por Pedro Sánchez y Juanma Moreno, a quien ha criticado por el proceso de regularización de las personas migrantes.

"Ya saben todos los españoles lo que queremos: Ilegales, repatriación para todos, delincuentes, todos deportados. Esto no es rechazo ni odio al de fuera, es sentido común. Si rechazamos a alguien es a los políticos traidores que nos han condenado a tantas cosas malas", ha afirmado.

Abascal ha acompañado al candidato a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, en un acto en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla al que también han asistido figuras nacionales del partido como el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y la portavoz del grupo parlamentario, Pepa Millán.

Asimismo, al acto han acudido los líderes de Vox que han concurrido a las tres elecciones autonómicas celebradas antes de las andaluzas, es decir, los de Extremadura, con el ahora vicepresidente, Óscar Fernández Calle; Aragón, y también vicepresidente, Alejandro Nolasco, y Castilla y León, Carlos Pollán. Unas 3.500 personas habrían asistido al acto según datos del partido.

El lider nacional de Vox ha arropado a Gavira y lo ha felicitado por su "extraordinaria" campaña electoral para el 17 de mayo. "Es el único que ha hablado de los problemas de la gente frente al Chiliquatre de San Telmo", ha subrayado a la par que ha criticado la campaña de Moreno.

Abascal ha alineado al actual presidente de la Junta con Pedro Sánchez a quien ha señalado por "tapar" los casos de corrupción de su entorno con la gestión del Hantavirus y otros temas. Asimismo ha señalado una "posible alteración" de las próximas elecciones generales.

"Este tipo no tiene suficiente con mentir, traicionar, presidir el robo y la corrupción, sino que ha decidido robarnos la democracia intentando alterar el censo electoral para las elecciones de 2027 promoviendo un proceso de nacionalizaciones", ha subrayado.

Abascal ha querido poner el foco en los jóvenes a los que ha agradecido su apoyo en campaña. "Hay verdadera esperanza", ha señalado al mismo tiempo que les ha llamado a votar "con alegría" para "tener un salario digno, formar una familia y echar raíces en su propia patria".

Por su parte, el candidato de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha apuntado si el 17 de mayo llegan a la Junta van a "crear una nueva Andalucía donde el campo será lo primero". Del mismo modo, ha defendido la prioridad nacional y ha afirmado que el próximo 17 de mayo "los andaluces tendrán lo que tienen otros españoles y recuperaremos ser siempre los primeros".

"Queremos tener un gobierno que se moje, que afronte los problemas de los andaluces, que se meta al lío y que saque del lío a todos los andaluces", ha aseverado

En esta misma línea, el dirigente de Vox en Andalucía ha señalado que el PSOE "no tiene nada que hacer" y ha añadido que quieren "un gobierno que afronte los problemas de los andaluces". "Iniciaremos esa recuperación de nuestra nación el 17 de mayo y terminará cuando Santiago sea presidente de España", ha señalado.

"CUANDO VOX ESTÁ EN LOS GOBIERNOS, LAS COSA CAMBIAN"

Al acto han asistido los vicepresidentes de Extremadura y Aragón, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco. Cuando Vox está en los gobiernos pasan cosas, las cosas cambian, las cosas que no habían cambiado durante años y décadas y meses empiezan a cambiar", ha destacado Nolasco en la intervención en el mitin en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también ha estado presente en el último mitin y ha señalado que de cara al 17 de mayo Vox "es la única fuerza política que va crecer en porcentaje de voto elección tras elección". "Nos da igual el resultado porque la gente sabe a nosotros no nos mueven las convicciones, y que no nos va a temblar el pulso".

Asimismo, ha apuntado que "no vamos a dar un paso atrás y que no tengáis ninguna duda de que llegará el momento en que Santiago Abascal cambiará la historia de nuestra nación".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha explicado este viernes que "hay que hacer una Andalucía nueva y decente" porque "lo tiene absolutamente todo para estar a la cabeza".

En esta línea, ha criticado al PP y al PSOE y ha asegurado que desde Vox van "a hacer que ninguno de los que han hundido a Andalucía en la decadencia vuelvan a tener facilidades para tener ninguna responsabilidad sobre los andaluces".

"Aquí no hace falta talento ni capacidad porque lo tenemos de sobra, lo que hace falta es ambición y ganas de estar a la altura para defender sin complejo nuestra tierra y nuestras raíces", ha apuntado Millán.