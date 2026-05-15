Elma Saiz dice que Andalucía se la juega "entre prosperidad compartida del PSOE y 'sálvese quien pueda' de la derecha"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con los candidatos socialistas por la provincia de Granada, Olga Mazano y Paco Cuenca, el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández y su homóloga en la capital, Raquel Ruz - PSOE GRANADA

GRANADA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este viernes en Granada en un acto de cierre de campaña del PSOE de cara a las elecciones de este domingo, 17 de mayo, que "Andalucía y Granada se juegan claramente elegir entre dos modelos: el de la prosperidad compartida o el modelo de la derecha de quien pueda que se lo pague".

En el acto, celebrado en la plaza de la Unidad de La Chana, la dirigente socialista ha defendido las políticas impulsadas por el Gobierno de España frente a los "recortes y privatizaciones" del Ejecutivo andaluz del PP.

Saiz, que previamente ha participado en sendos encuentros con la ciudadanía en El Pinar y La Zubia, ha censurado la que ha tachado de actitud "hipócrita" de Moreno respecto a los datos de empleo y a otros ámbitos de su gestión, y ha asegurado que el Gobierno de España "está parapetando los golpes" del Ejecutivo andaluz.

Frente a los discursos de otras fuerzas políticas, ha reivindicado que para el PSOE "la prioridad es lo social, la igualdad de oportunidades y defender lo público".

Por su parte, la cabeza de lista socialista al Parlamento andaluz por Granada, Olga Manzano, ha subrayado la importancia de las políticas feministas y de igualdad para el PSOE. "Posiblemente seamos el único partido que hoy hable de ellas", ha señalado, antes de recordar que durante esta campaña el PSOE ha situado en el centro la defensa de los servicios públicos "ante los ocho años de desmantelamiento llevados a cabo por el PP de Moreno Bonilla".

A pocas horas del cierre de la campaña, Manzano ha apelado al voto progresista para "ganar estas elecciones y defender los servicios públicos". "Toca apostar por el proyecto político de María Jesús Montero para, entre otras cosas, velar por las leyes de igualdad y contra la violencia de género desde una Consejería específica de Igualdad y Feminismo", ha afirmado.

Asimismo, ha pedido el apoyo de las personas indecisas y de las mujeres "para acabar con el machismo de Moreno Bonilla. Estoy convencida de que nosotras vamos a dar la batalla".

Además, el candidato socialista al Parlamento andaluz Paco Cuenca ha defendido la necesidad de "ponerle fin al gobierno del marketing que solo trabaja donde hay negocio". "Eso es lo que está en juego en estos comicios; que en barrios como La Chana no haya que esperar 20 días para una cita con el médico de cabecera o tres años para recibir una prestación por dependencia. Necesitamos oportunidades para toda la ciudadanía, viva donde viva, y para eso nadie mejor que María Jesús Montero", ha señalado.

Por último, la secretaria general del PSOE de Granada capital, Raquel Ruz, ha instado a la ciudadanía a "darle la vuelta a las encuestas" este domingo. "Podemos conseguirlo. La ciudadanía está cansada del suavón de Moreno Bonilla y de su hoja de ruta privatizadora, similar a la de Ayuso", ha concluido.