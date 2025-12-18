El Hospital Macarena acoge un concierto homenaje a los donantes de sangre en Sevilla

Archivo - Un donante del Banco de Sangre y Tejidos, en foto de archivo. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

SEVILLA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha organizado un concierto homenaje a los donantes de sangre, en colaboración con el Hospital Universitario Virgen Macarena. El acto tendrá lugar el próximo viernes 19 de diciembre en el Aula Magna del propio centro hospitalario.

La Orquesta de Cámara de Sevilla, dirigida por el maestro Archil Pochkhua, interpretará al respecto obras de música clásica principalmente dedicadas a Sevilla, y el violinista Gabriel Dinca, primer violinista emérito de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, actuará como solista, detalla el centro hospitalario en una nota de prensa.

La Orquesta de Cámara de Sevilla cumple su décimo aniversario este año y está integrada por 35 músicos. Es la primera vez que esta orquesta, una entidad sin ánimo de lucro, ofrece un concierto de modo altruista a los donantes de sangre en la capital, aunque ya se han celebrado en municipios de la provincia como Cazalla de la Sierra y Estepa.

Las unidades móviles de donación de sangre también se desplazarán al hospital Virgen Macarena para una campaña especial navideña y se atenderá a los donantes de sangre y plasma de 16 a 20 horas en la antesala de la propia Aula Magna del hospital, justo antes del comienzo del concierto. Todas las personas que lo deseen pueden inscribirse en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo) de modo simultáneo a la donación de sangre.

LLAMAMIENTO A LA DONACIÓN DE SANGRE EN NAVIDAD

Desde el CRTS se apela a la donación de sangre en este periodo navideño dado que es necesario que 1.500 personas donen semanalmente en la provincia de Sevilla. En este sentido, recuerdan que la actividad asistencial de los hospitales andaluces "no cesa durante estas fechas, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones". En la actualidad, es preciso reponer lo antes posible las reservas de los grupos 0+, A+,0- y A-.

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado 'Donar Sangre', a la que se accede desde el siguiente enlace: 'https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud'. Otra opción es acceder a la App Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

La web del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla es 'www.crtssevilla.org' y también es posible consultar todo tipo de información sobre colectas semanales y actividades en las redes sociales: Twitter @donantessevilla, en Instagram @donantessevilla, Tiktok @donantessevilla, en Bluesky @donantessevilla.bsky.social y www.facebook.com/crtssevilla en Facebook.