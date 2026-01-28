El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla se suma a 'Sevillistas de Cuna'

Acto de la iniciaitiva 'Sevillistas de Cuna' en el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla - HOSPITAL QUIRÓNSALUD SEVILLA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha participado, por segundo año consecutivo, en la iniciativa 'Sevillistas de cuna' impulsada por el Sevilla FC, una campaña cuyo propósito es "dar la bienvenida a los recién nacidos sevillistas" desde sus primeros días de vida.

Con motivo del 136 aniversario del Sevilla FC, el centro ha colaborado en la entrega de un kit de bienvenida a siete recién nacidos cuyas fechas de nacimiento coincidieron con esta efeméride, según ha informado en una nota.

En esta ocasión, la acción ha contado con la participación de Joaquín Caparrós, presidente de Honor del Sevilla FC, y Pablo Blanco, embajador del club y Dorsal de Leyenda, quienes acompañaron a las familias en este gesto simbólico.

Con esta colaboración, el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla "reafirma su compromiso con las familias, promoviendo iniciativas con valores compartidos con la sociedad".

El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.