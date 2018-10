Hospital San Juan de Dios del Aljarafe entrega los X Premios a la Excelencia Investigadora

Publicado 09/03/2018 17:06:27 CET

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha entregado los Premios a la Excelencia Investigadora coincidiendo con la festividad de su patrón, San Juan de Dios, unos reconocimientos que tienen por objetivo motivar la actividad investigadora entre los profesionales del centro.

En un comunicado, el centro hospitalario informa de que los X Premios a la Excelencia Investigadora se han repartido en tres categorías: Mejor Comunicación a Congreso, Mejor Artículo Científico Publicado y Mejor Contenido y Recomendación sobre cuidados en RRSS y web.

En esta edición, se han presentado un total de 15 trabajos entre artículos científicos, póster y comunicaciones a congresos y vídeos. El Premio 2018 a la Mejor Comunicación a Congresos recayó en el trabajo titulado 'Statistical comparison of quality of life's predictors in Inflammatory Bowel Disease' realizado por Adriana Rivera Sequeiros.

Dentro de este punto y para esta misma categoría, el jurado ha entregado el accésit en a la comunicación 'Fragilidad y Pluripatología en una población de pacientes hospitalizados. Dos conceptos diferentes y ¿siempre relacionados?' realizado por Ignacio Vallejo Maroto, María de los Reyes Aparicio Santos, Manuel Poyato Borrego, Sofía Delgado Romero, Javier Castilla Yélamo, Javier Asensio Borrego, Esperanza Gómez Valdivia y César Palmero Palmero.

Con respecto al Mejor Artículo Científico Publicado, el primer premio ha recaído en el trabajo titulado 'Fracturas de olécranon tipo II en mayores de 65 años. ¿Banda a tensión o placa preformada? Análisis y resultados' presentado por Alejandro Liñán Padilla y Libertad Cáceres Sánchez. Por último, el premio al Mejor Contenido y Recomendación sobre cuidados en RRSS y web ha sido para el vídeo 'Poligrafía Cardiorespiratoria', de Manuel Guzmán Peña y Eleuteria Pavón.

La X edición de estos premios llega en un momento de especial impulso del desarrollo de proyectos de innovación e investigación de este centro lo que le ha valido el reconocimiento en las últimas semanas en importantes convocatorias de ámbito nacional.

Así, el proyecto Telemonitorización Domicilaria Telecomparte ha sido finalista de la Cátedra Celgene de Innovación en Salud entregada el pasado fin de semana y también ha obtenido la beca Sedisa-Alsedisa.

Por su parte, la enfermería del Hospital también figura entre los finalistas en la VII edición de los Premios Esteve 'Unidos por la atención al Paciente', por su estrategia 'Innovando con la educación sanitaria en atención especializada, propiciando el empoderamiento del paciente', y cuyo fallo se hará público el 18 de abril en Santiago de Compostela.

En la convocatoria de los Premios Sanitaria 2000, la enfermera referente de enfermedad inflamatoria intestinal de este centro, Adriana Rivera figura entre las candidatas al premio de Enfermería que se decidirá el día 20 de marzo en Madrid.