Hospital San Juan de Dios del Aljarafe renueva en Sevilla su certificación contra violencia de género: "Es una amenaza"

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla ha anunciado este miércoles que ha renovado su certificación como 'Centro comprometido contra la violencia de género', aludiendo a su "implicación desde el ámbito sanitario" para "combatir este grave problema social que amenaza los derechos, la salud y la vida de muchas mujeres".

En una nota de prensa, el centro ha tildado esta problemática de "grave" y ha indicado su "estrecha relación" con la atención sanitaria, por lo que se ha referido a los hospitales como "actores fundamentales en la lucha contra esta violencia, permitiendo intervenir con estrategias de prevención, detección y acompañamiento".

En el caso del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, se atendieron el año pasado 67 mujeres víctimas de violencia física o psicológica. Ahora, según el centro, la certificación otorgada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias consolida el compromiso de este hospital en la lucha contra la violencia de género y lo sitúa como centro referente en la identificación, el abordaje de los casos y el acompañamiento a las mujeres.

El hospital ha cumplido los estándares requeridos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), según la mencionada nota. Esta Agencia ha analizado diferentes aspectos relacionados con la asistencia y la gestión que realiza el centro para abordar este problema.

Entre ellos, se han evaluado elementos como la formación de los profesionales, los sistemas de detección, intervención y seguimiento de casos, la coordinación con los equipos de atención individualizada y otras administraciones, la sensibilización, la prevención y el trabajo comunitario. En su informe, según el centro, la ACSA ha destacado especialmente la labor desarrollada por este centro en la detección de casos, gracias al trabajo en equipo y a la implantación de sistemas de detección temprana con indicadores específicos integrados en los circuitos asistenciales.

"Este reconocimiento es consecuencia del trabajo realizado desde hace años por nuestro hospital para ofrecer a las mujeres un lugar seguro donde ser atendidas de forma eficaz y sentirse escuchadas", afirma Pilar Rodríguez Lara, presidenta de la Comisión interdisciplinar para la actuación ante la violencia de género del hospital.

Esta comisión, formada por trece profesionales de las áreas de medicina, enfermería y trabajo social, es la encargada de promover la estrategia de prevención y atención a las víctimas, así como de impulsar actividades de formación, investigación y sensibilización que contribuyan a avanzar en el conocimiento de este fenómeno y en el compromiso de los equipos para erradicarlo.

Asimismo, el hospital dispone de procedimientos de registro y notificación que permiten coordinar la respuesta de las distintas administraciones y alertar a las entidades competentes en los casos de riesgo familiar o social que afecten a hijos, hijas u otras personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género.