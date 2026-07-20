El Hospital Viamed Fátima de Sevilla pone en marcha su nuevo 'Programa Avanzado de Cirugía de Tumores Cerebrales'

El Doctor Narros y el Doctor Almarcha durante una intervención en el quirófano del Hospital Viamed Fátima de Sevilla - HOSPITAL VIAMED FÁTIMA DE SEVILLA

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hospital Viamed Fátima (Sevilla) ha dado un "paso estratégico en la sanidad andaluza" con la puesta en marcha de su nuevo 'Programa Avanzado de Cirugía de Tumores Cerebrales', una unidad que ha posicionado el centro hospitalario como el único centro sanitario privado en Andalucía dotado con toda la infraestructura y recursos tecnológicos "de última generación necesarios para abordar procedimientos neuroquirúrgicos de alta complejidad".

Según ha detallado el centro sanitario en un comunicado, el tratamiento de los tumores cerebrales, especialmente de aquellos localizados en zonas del cerebro que controlan funciones críticas como el habla o la movilidad, representa "uno de los mayores retos dentro de la neurocirugía moderna", por lo que el objetivo prioritario de este programa especializado, orientado a lesiones complejas incluyendo gliomas de alto y bajo grado, será "equilibrar una resección tumoral máxima con la preservación absoluta de las funciones neurológicas del paciente".

"El verdadero desafío de la neurooncología quirúrgica actual no es solo extirpar la mayor cantidad de tumor posible, sino hacerlo garantizando que el paciente mantenga intacta su calidad de vida, su movilidad y su capacidad de comunicarse", ha precisado el neurocirujano al frente del proyecto, José Luis Narros, quien además ha coordinado la patología tumoral del sistema nervioso en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla durante más de doce años. En este sentido, el especialista ha añadido que el programa ofrecerá una "alternativa asistencial de máxima calidad" dentro del ámbito de la sanidad privada en Andalucía, a través de la incorporación de "profesionales altamente cualificados y técnicas de vanguardia que, tradicionalmente, se encontraban limitadas a unos pocos centros de alta especialización pública".

Asimismo, uno de los sustentos de la viabilidad de este programa ha sido "la disponibilidad de equipamiento tecnológico de última generación", que ha convertido al Hospital Viamed Fátima en el único centro que reúne "tres herramientas críticas dentro del mismo quirófano", un "avanzado ecosistema tecnológico" que comienza con un microscopio quirúrgico dotado de fluorescencia oncológica mediante 5-ALA, el cual permite la tinción e identificación visual en tiempo real del tejido tumoral activo durante la intervención, al que le sigue la ecografía intraoperatoria de alta definición, una herramienta clave que facilita la navegación dinámica y la valoración constante de la evolución de la resección a lo largo de toda la cirugía, así como es ultimado con la resonancia magnética intraoperatoria, considerada "el estándar internacional más avanzado para verificar la máxima resección segura antes de dar por concluida la operación".

A este respecto, el Doctor Narros ha destacado el "salto cualitativo" que ha supondrá trabajar con este despliegue de medios y ha señalado que la combinación de estas tres tecnologías en un mismo espacio les otorgará una "precisión milimétrica". Además, usar la fluorescencia para delimitar el tumor, la ecografía para seguir sus cambios dinámicos y, finalmente, realizar una resonancia magnética en el propio quirófano antes de cerrar, permitirá "optimizar sensiblemente los resultados quirúrgicos", de modo que han conseguido "incrementar de forma notable las tasas de resección completa del tumor" y, al mismo tiempo, "minimizar drásticamente el riesgo de secuelas o déficits neurológicos postoperatorios".

Asimismo, el programa "ha potenciado el carácter integral de la atención al paciente" mediante la creación de un equipo multidisciplinar que suma la colaboración de especialistas en Neurología, Neurofisiología, Rehabilitación, Anestesiología, Psiquiatría y Neuropsicología, en coordinación con los profesionales de Grupo de Especialidades Neuroquirúrgicas (GEN), del que forma parte el Doctor Narros, con un "enfoque que ha resultado determinante" para favorecer la toma de decisiones en comités clínicos complejos y garantizar un seguimiento adaptado a las características de cada paciente y de cada lesión, desde el diagnóstico inicial hasta su recuperación.

En suma, el hospital ha subrayado que la implementación de este programa "supone un hito en la oferta asistencial privada de Andalucía", de forma que evitará que los pacientes y sus familias tengan que desplazarse fuera de su entorno para acceder a cirugías de esta envergadura y "reforzará de forma definitiva el posicionamiento de Sevilla como un referente emergente en el mapa de la neurocirugía avanzada".