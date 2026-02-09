El Hospital Vithas Sevilla nombra al doctor Raúl Pliego, nuevo coordinador del área de Urgencias

El nuevo coordinador del área de Urgencias del Hospital Vithas Sevilla, el doctor Raúl Pliego. - VITHAS SEVILLA

El Hospital Vithas Sevilla ha nombrado este lunes al doctor Raúl Pliego Cosano nuevo coordinador del área de Urgencias. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con trayectoria consolidada en urgencias hospitalarias y prehospitalarias, el doctor Pliego se incorporó al servicio en marzo de 2025 y, desde entonces, ha compaginado la atención clínica con turnos de soporte en Medicina Interna, evaluación de ingresos y seguimiento de pacientes en planta.

Según ha indicado el centro en una nota, la carrera del doctor Pliego destaca por una "sólida experiencia internacional en sistemas sanitarios de primer nivel". Así, en Reino Unido ha ejercido como Senior Clinical Fellow en Medicina de Urgencias y Cuidados Intensivos en el Bristol Royal Infirmary, donde asumió la gestión autónoma del servicio durante las guardias nocturnas y formó parte del equipo de respuesta a paradas cardiorrespiratorias, realizando procedimientos avanzados como sedoanalgesia, ventilación mecánica y accesos centrales.

También ha completado estancias clínicas en el Airedale General Hospital, participando así mismo en el programa de inducción para médicos del NHS en centros de atención primaria, "experiencia que le permitió fortalecer sus competencias en urgencias, medicina crítica y manejo integral del paciente".

Su trayectoria se amplía con varios periodos como médico de urgencias y de familia en las Islas Caimán, atendiendo a pacientes de todas las edades y enfrentándose a patologías que iban desde procesos leves hasta casos complejos como fracturas, crisis asmáticas y dolor torácico, en un entorno multidisciplinar e internacional.

A este desarrollo profesional suma su experiencia asistencial en diferentes continentes. En Chile, trabajó en el Complejo Hospitalario San José de Santiago, centro de referencia para casos de alta complejidad, donde desarrolló labores en urgencias críticas, ventilación invasiva y no invasiva, soporte vital avanzado y evaluación diaria de pacientes hospitalizados.

Asimismo, Vithas ha señalado que su perfil global se completa con su paso por Nueva Zelanda, donde ejerció en la Newtown Union Health Service en Wellington, centro volcado en atención comunitaria, prevención y promoción de la salud. Además, participó en misiones sanitarias en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), donde atendió urgencias en hospitales de campaña y realizó labores de atención primaria y tutorización de médicos locales, aportando su experiencia en entornos de alta vulnerabilidad.

El Dr. Pliego cuenta con una marcada vocación docente como instructor del European Trauma Course (ETC), labor que llevó a cabo tras completar el Generic Instructor Course (GIC). Además, posee la certificación ATLS, enfocada en el abordaje inicial del paciente politraumatizado, liderazgo de equipo y habilidades no técnicas.

Ha tutorizado residentes de diversas especialidades en servicios de urgencias, diseñando protocolos de sedoanalgesia y participando en sesiones clínicas y auditorías internas. Su actividad formativa incluye ponencias, capítulos de manuales de urgencias y la dirección de talleres de reanimación y simulación. Actualmente cursa el doctorado, con mención internacional, sobre humanización de la atención en urgencias.