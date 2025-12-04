El hotel Alfonso XIII de Sevilla realiza una venta solidaria de piezas de su mobiliario para destinar fondos a Unicef

Archivo - Vista del Hotel Alfonso XIII. A 1 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). Vista del Hotel Alfonso XIII en el centro de Sevilla. En imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hotel Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, Sevilla, ha anunciado este jueves que pondrá a la venta desde el próximo martes 9 de diciembre hasta el jueves 11 una selección de muebles para "apoyar los programas de UNICEF a favor de la infancia en alguno de los países más vulnerables del mundo". Las piezas seleccionadas estarán a disposición del público de 16,00 a 20,00 horas en una exposición en el Bar ENA Sevilla.

Según ha informado la organización en una nota, el mobiliario pertenece a los tres estilos de decoración del hotel, castellano, andaluz y árabe. Junto a piezas como lámparas, apliques, alfombras, colchones y somieres, ha destacado que estarán disponibles otras piezas como butacas, consolas o sillas.

Cabe enmarcar que las piezas que pueden verse en la exposición son informativas de cada modelo a la venta y de las unidades que pueden adquirirse.

Las personas interesadas podrán dejar abonado el importe de los artículos elegidos en la Recepción del hotel, junto a sus datos de contacto, para programar la posterior recogida.

Los precios de salida oscilan entre los 20 euros de un aplique de pared, o los 40 de algunos modelos de lámparas de mesa, a los 200 euros de las consolas de madera y mármol. Todo el importe recaudado irá destinado íntegramente a favor de Unicef España.

Aunque el Hotel Alfonso XIII colabora con Unicef, desde hace más de 15 años con distintas iniciativas destinadas a recaudar fondos a beneficio de la organización, tal y como ha indicado, esta es la primera vez que el establecimiento hace una venta al público desde el hotel con un fin solidario.

Por último, el establecimiento ha aclarado que el hotel no se responsabiliza de la recogida y el transporte de los muebles adquiridos.