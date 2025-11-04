El Hub Empleo Verde de Sevilla impulsa la inserción laboral de 20 personas migrantes en situación de vulnerabilidad

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hub Empleo Verde de Fundación Endesa y Konecta Foundation, con la participación de la Federación de Empresarios del Metal de Sevilla (Fedeme) ha cerrado el curso de Instaladores de Climatización Eficiente. Una iniciativa que ha permitido la inserción laboral de 20 personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

Según una nota de prensa remitida por la empresa, el acto, celebrado en la sede de Fedeme, contó con la participación de Inmaculada de Peralta Sánchez, responsable de Desarrollo de Talento y Promoción Asociativa de Fedeme; Marta Tobías, responsable de proyectos de Fundación Endesa en Andalucía y Extremadura; e Isabel Soto Fernández, delegada de Andalucía y Extremadura en Acción contra el Hambre, quienes han hecho entrega de los diplomas al alumnado.

La formación continuará con prácticas en empresa, durante el proceso se han centrado en competencias profesionales relacionadas con la instalación, mantenimiento y optimización de sistemas de climatización eficientes, contribuyendo a su inserción laboral en empresas del sector. Además, el curso ha "sensibilizado a los participantes" sobre el papel de la eficiencia energética como motor de la transición ecológica y su impacto en la reducción de emisiones.

En el evento, la organización ha puesto en valor el papel de la capacitación técnica como "herramienta de inclusión social y laboral en sectores sostenibles". "Este curso demuestra cómo la formación práctica y la colaboración entre entidades pueden transformar vidas, ofreciendo una salida profesional real en un ámbito con enorme proyección", ha destacado Tobías.

Asimismo, De Peralta ha subrayado el compromiso de la federación con la mejora de la empleabilidad, con el apoyo a proyecto que "conectan la formación con las necesidades reales del tejido empresarial, especialmente en sectores que impulsan la sostenibilidad y la innovación tecnológica".

Por su parte, Soto ha remarcado la dimensión social del proyecto que se enmarca dentro de la iniciativa 'Vives Migrantes: itinerario orientación-formación para la inclusión sociolaboral de migrantes', que cuenta con la financiación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. "Esta iniciativa no solo forma profesionales, también abre puertas a quienes más lo necesitan, combinando sostenibilidad, inclusión y empleo verde", ha destacado.

El programa, que se ha puesto en marcha en enero de este año en Andalucía, ha atendido a más de 700 personas en situación de vulnerabilidad, ha realizado más de 100 itinerarios de empleo y ha logrado la contratación de 27 personas en empleos verdes. Además, cuenta con 165 acuerdos con entidades sociales, empresas, asociaciones empresariales y centros de formación para el desarrollo de itinerarios de inserción de colectivos vulnerables en un sector en pleno crecimiento.