Huelga general en Sevilla: CCOO valora el "éxito" de la protesta en Mercasevilla que el Ayuntamiento ve "inapreciable"

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha destacado el "éxito" de las primeras horas de la huelga general este 11 de noviembre, y en particular las consecuencias de la protesta en la actividad de Mercasevilla, mientras que el Ayuntamiento ha calificado de "inapreciabre" el seguimiento de la protesta, con servicios de Lipasam y Tussam que han salido esta noche "casi al cien por cien".

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha asegurado que esta huelga tiene razones "más que justificadas" y está empezando "con buen pie y buen seguimiento", al tiempo que ha animado a toda la gente que va a secundar esta protesta durante estas 24 horas", destaca en una nota de prensa.

En el piquete informativo de Mercasevilla, el dirigente sindical ha remarcado que en las fábricas de toda la provincia los trabajadores "no está entrando en el turno de noche y aquí, los camiones que venían a descargar están dando la vuelta y yéndose y solo entran vacíos a enchufarse para que durante todo el día puedan reposar después de haber trabajado el día anterior".

Según Aristu, "este 11N será una jornada histórica, un día en el que la dignidad de la clase trabajadora vaciará los centros de trabajo y llenará las calles".

'SEGUIMIENTO INAPRECIABLE'

Ello contrasta con la valoración realizada desde el Ayuntamiento, que ha cifrado en un 89% la operativa en Mercasevilla, donde destaca la normalidad desde anoche.

Desde el Gobierno local se ha subrayado también el hecho de que tanto el servicio de limpieza pública Lipasam como el de Tussam ha salido esta noche "casi al cien por cien, no solo servicios mínimos, tras una asamblea", y en el caso de la emrpesa de autobuses urbanos "solo han secundado la huelga 17 trabajadores".