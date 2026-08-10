El humo del incendio forestal de Niebla (Huelva) llega a Sevilla capital y tiñe de gris el cielo despejado

El humo del incendio de Niebla llega a la capital sevillana. - EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El humo del incendio declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), ha llegado hasta la capital sevillana, tiñendo de gris el cielo y ocultando incluso el sol en algunos momentos de este lunes, pese a la presencia de cielos despejados.

El incendio ya roza las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y se encuentra "fuera de capacidad de extinción, no por falta de recursos, sino por la extraordinaria complejidad" y la "peligrosidad" del comportamiento del fuego, según explicó el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en una atención a medios durante la jornada de este jueves.

La dirección de la emergencia del incendio de Niebla ha ordenado el alejamiento preventivo de Las Delgadas y Monte Sorromero, en Zalamea la Real (Huelva), así como del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y de sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. La medida se ha adoptado de forma anticipada ante la posible evolución del incendio forestal, con el objetivo de garantizar el traslado de la población antes de que las llamas pudieran afectar a estas zonas o a las rutas de evacuación.

En la provincia de Huelva, la medida afecta únicamente a Las Delgadas, con una población censada de 29 personas, y a Monte Sorromero, donde están censadas seis. Sus vecinos serán trasladados al Centro de Atención habilitado en el Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real, situado a unos 14 kilómetros de distancia.

En la provincia sevillana, la medida incluye el núcleo principal de El Madroño y las pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. El municipio tiene 286 habitantes censados: alrededor de 180 en el núcleo principal y 106 en las cuatro pedanías.

Estos desalojos se suman a los efectuados durante el fin de semana, cuando 474 personas fueron evacuadas el sábado, 8 de agosto. La mayoría se encontraba en segundas residencias o no ha necesitado una alternativa habitacional. De hecho, solo 27 personas permanecen acogidas en el teatro de Zalamea la Real, dentro del dispositivo habilitado por Cruz Roja.