El humorista Manu Sánchez agradece la Medalla de Andalucía: "Voy a pasear por el mundo los valores de esta tierra"

SEVILLA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El humorista, presentador y actor, natural de Dos Hermanas (Sevilla), Manu Sánchez ha agradecido este lunes el reconocimiento de la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, que le otorgará la Junta de Andalucía el 28 de febrero. Una noticia que ha recibido con los brazos abiertos "me siento abrumado, feliz y orgulloso" y ha prometido "pasear por el mundo entero este galardón intentando defender los valores de esta bendita tierra".

Así lo ha señalado el humorista en declaraciones a Europa Press, donde ha aprovechado el altavoz para agradecer y compartir la medalla "con todos los andaluces". De este modo, ha esperado "estar a la altura y ser merecedor de este reconocimiento", reiterándose en su agradecimiento "porque no entendería la vida de otra forma que no fuera siendo andaluz, estas son las gafas con las que veo el mundo y hoy es un de los días más felices de mi vida".

Además, Manu Sánchez ha celebrado que "el destino ha querido que suceda desde el Parlamento, donde se está preparando la gala especial del Día de Andalucía, que esta casa emitirá el próximo 27 de febrero". "Desde el Parlamento de Andalucía, cerquita de Blas Infante y su ideal andaluz, gracias por esa medalla", ha concluido el humorista.

Manu Sánchez, narazareno de cuna, humorista, actor y presentador español, comenzó su trayectoria en Canal Sur, en el programa 'Hagamos Humor'. Presentó su primer programa en 2006 'De la mano de Manu' y ha ejercido como colaborador en el programa de La Sexta 'Zapeando' y 'All you need is love... o no'.

Con una amplia carrera en el mundo de la televisión y el humor, desde octubre de 2019 presenta 'Tierra de Talento' en Canal Sur. Fue en 2023 cuando reconoció que pacedía un tumor del que se encuentra recuperándose y en enero de 2025 recibía el Premio Iris a Mejor Presentador Autonómico 2024, concedido por la Academia de la Televisión.