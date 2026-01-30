Un hundimiento en la calle Alondra de Sevilla provoca desvíos de tráfico y de líneas de autobuses

Hundimiento en la calzada en la calle Alondra de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha habilitado al mediodía de este viernes desvíos de tráfico en la calle Alondra, en la barriada de Los Pajaritos, debido a un hundimiento en la calzada a la altura del número 37.

Según ha informado el servicio de emergencias del Ayuntamiento en redes sociales, las líneas de Tussam que circulan por el lugar, 24 y A4, han sido desviadas hasta nuevo aviso. Quedan suprimidas las paradas de la calle Zorzal (ambos sentidos), Galaxia (sentido barrio) y Avenida de Andalucía (Ronda del Tamarguillo y Los Pájaros).

Los servicios operativos del Consistorio han indicado que están interviniendo en el lugar del suceso. Por el momento, no hay más información sobre las causas del hundimiento.