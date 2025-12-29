Ignacio Varela, con el trabajo 'Vida, cuidado y derecho cotidiano', Premio de Investigación Rosario Valpuesta de Sevilla

El presidente de la Diputación, en el centro, junto al rector de la UPO y la presidenta de la asociación Rosario Valpuesta, en el acto de entrega del premio de investigación que lleva el nombre de la exrectora de la Olavide. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha recibido este lunes en la sede institucional del organismo provincial al rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, y a la presidenta de la Asociación Rosario Valpuesta, Fátima Giraldez Valpuesta, a los que se ha unido la diputada de Concertación, Marta Alonso, para hacer entrega del IX Premio de Investigación Rosario Valpuesta a Ignacio Varela, quien lo ha obtenido por unanimidad del jurado calificador con un trabajo titulado 'Vida, cuidado y derecho cotidiano'.

El citado galardón, que cuenta con la colaboración de la Diputación, promueve la promoción y el reconocimiento de la actividad investigadora en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, especialmente en áreas vinculadas al Derecho y la perspectiva de género, "fomentando estudios actuales que beneficien a la sociedad y desde un enfoque de equidad y visibilización de la mujer en la vida académica y pública, siguiendo el legado de la catedrática y doctora en Derecho que le da nombre", primera mujer andaluza en estar al frente de un rectorado y cuarta en la historia de España, subraya en una nota de prensa.

"El trabajo consiste en aplicar todas las enseñanzas que desde hace bastantes años hay en torno al tema de la ética del cuidado en una perspectiva jurídica", ha explicado Varela. "Siempre que se habla de cuidado se piensa en una perspectiva pública, de la Administración frente a la ciudadanía, y en el ámbito de las relaciones privadas, las familias, las relaciones de las personas, los apoyos de las personas con capacidades diferentes y también incluso en el contrato. Lo que se pone en valor en este trabajo es trasladar esas orientaciones sobre la ética del cuidado al ámbito del derecho civil".

El galardonado ha significado que su interés en concurrir a este certamen viene derivado de "la necesidad de contribuir a la feminización del derecho y a que la perspectiva de la mujer también se deje sentir en el conjunto normativo, frente a una historia de hombres que eran los que hacían e interpretaban las leyes".

Tanto el presidente de la Diputación como el rector de la UPO han coincidido en su defensa de la universidad pública en sus respectivas intervenciones. "No nos podemos sentir más identificados en la Diputación con lo público, también en el ámbito de la educación universitaria, que significa para nosotros una apuesta importante para la provincia a la que queremos contribuir", ha dicho Fernández.

De su lado, Oliva ha hecho hincapié en que "la investigación se hace en las universidades públicas. En concreto, el 90 por ciento de la investigación de Andalucía y el 94 por ciento de las tesis doctorales que se leen en este país, según datos oficiales. Si se debilita lo público se debilita la investigación y se debilita, por lo tanto, el desarrollo y el progreso de los pueblos".

"Si, además, estamos tributando un reconocimiento a Rosario Valpuesta, por lo que sigue significando su trayectoria y su obra desde el punto de vista de los valores de la investigación, de la educación pública y del feminismo, pues yo creo que se completa hoy perfectamente el círculo", ha añadido Fernández.

Para Oliva, "estamos haciendo en la UPO, con una captación este año de 11Meuro solo en proyectos de investigación que presenta nuestro profesorado y con dos centros de investigación inaugurados y pendientes de la próxima apertura de un centro de genómica, lo que Rosario Valpuesta quería, ya que era una convencida defensora de la investigación para el desarrollo".

Por su parte, Fátima Giráldez ha puesto el acento en la colaboración de la Diputación para "la recuperación de la dotación económica con la que contaba el premio en sus inicios, ya que ésta es una de las actividades más importantes que desarrolla nuestra Asociación para continuar con el legado de Rosario Valpuesta, en lo que fue uno de sus mayores compromisos a lo largo de su carrera y de su vida: la promoción, el reconocimiento y el impulso de los jóvenes investigadores".