Igualdad confirma como violencia de género el asesinato de la mujer de 47 años de La Campana (Sevilla)

Archivo - Número 016 contra la Violencia de Género. - IGUALDAD - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado como violencia de género el asesinato a puñaladas de una mujer de 47 años durante este fin de semana en el municipio sevillano de La Campana.

Así lo ha confirmado en un comunicado el referido Ministerio, así como en el recuento estadístico de mujeres asesinadas por violencia de género, consultado por Europa Press.

En concreto, se trata se trata de una mujer presuntamente asesinada por su pareja, de 66 años, el pasado 26 de septiembre de 2026. Tal y como incidía durante la presente jornada el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, se encontraba incluida en el sistema VioGén por una relación anterior, si bien el detenido como presunto autor de los hechos no constaba en el sistema.

Además, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El hijo menor de la víctima, presente en el momento de los hechos, se encuentra "acompañado" y "bajo la guarda de vecinos" de la localidad, si bien posteriormente deberá ser custodiado por los servicios de protección jurídica del menor.

Los hechos se produjeron sobre las 22,40 horas de la noche del sábado en dicho municipio, cuando una mujer resultó gravemente herida tras recibir varias heridas por arma blanca. La víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada a un centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento sobre las 23,30 horas.