Inaugurada la nueva sede de Radio Guadalquivir en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), coincidiendo con su 40 aniversario

Inauguración de la nueva sede de Radio Guadalquivir en San Juan de Aznalfarache - AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha inaugurado la nueva sede de Radio Guadalquivir, emisora municipal que celebra 40 años el próximo mes de abril.

El acto de presentación oficial tuvo lugar en el edificio Lodec (antiguo cine Loreto) y ha coincidido con la conmemoración del Día Mundial de la Radio, viernes 13 de febrero. Autoridades municipales, representantes del tejido social, cultural y empresarial y profesionales de la comunicación han participado en esta jornada de apertura, que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la información y la participación ciudadana.

Según ha resaltado el Ayuntamiento en una nota, la puesta en marcha de las nuevas instalaciones ha contado con una inversión de cerca de 70.000 euros. De esta cantidad, 42.000 euros han sido subvencionados por la Diputación de Sevilla a través del programa Cooperación cultural "Sevilla 107", lo que ha permitido adecuar completamente el espacio para la emisión radiofónica.

El proyecto de acondicionamiento del edificio Lodec incluye "estudios modernos y equipamiento técnico actualizado, garantizando mejores condiciones para la producción de contenidos", ha señalado el delegado de Comunicación del Ayuntamiento, Francisco José Carrasco. "Así la radio municipal dispondrá de mayores recursos para acercarse a los vecinos y ampliar su oferta informativa y cultural", ha subrayado.

Por su parte, la alcaldesa, María Luisa Moya, ha destacado "su satisfacción" por el proyecto. "Prometí que Radio Guadalquivir iba a tener unas instalaciones dignas y lo hemos conseguido. Aseguré que sería así y así ha sido", ha remarcado.

Con motivo del relanzamiento de la emisora, ha regresado a la programación el programa 'Desde San Juan', un magazine informativo y de entretenimiento que toma a San Juan de Aznalfarache como referencia principal, que también recoge noticias e informaciones de localidades cercanas.

Este espacio mixto busca combinar reportajes, entrevistas y secciones participativas, fomentando la cercanía con el público. La renovación de la programación amplía el abanico de contenidos de Radio Guadalquivir, "reforzando su papel como medio de comunicación local de referencia".

Asimismo, el Ayuntamiento ha subrayado que Radio Guadalquivir continuará difundiendo la actividad institucional del Consistorio, así como información de servicio público, cultura y deporte con ámbito local. Además, se incorporarán nuevos espacios dedicados a la música, la historia local, el arte, el deporte y el entretenimiento, entre otros.

De esta forma, la emisora ofrecerá una programación "variada que atienda los intereses de todos los públicos, desde programas musicales hasta espacios dedicados a la divulgación histórica y artística de San Juan de Aznalfarache y sus alrededores".

En el marco de esta renovación, los locutores de la emisora retomarán las salidas a los centros educativos del municipio para recoger las opiniones de los jóvenes sanjuaneros. De igual modo, se prevé visitar los centros de mayores locales para dialogar con ellos y conocer sus experiencias.

Con estas acciones de proximidad, el Ayuntamiento busca "impulsar la participación activa de los ciudadanos en la radio municipal y convertir a Radio Guadalquivir en un canal cercano, que refleje la voz de todos los segmentos de la población".

Con la inauguración de estas nuevas instalaciones, el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache reafirma su apuesta por la comunicación pública y por mantener viva la emisora municipal en su 40.º aniversario. "Radio Guadalquivir seguirá siendo un instrumento clave para acercar la gestión municipal a los vecinos, informando sobre la actualidad local y sirviendo de plataforma para la promoción de la cultura, el deporte y los servicios comunitarios del municipio", ha destacado.