Inaugurado el nuevo Teatro Municipal de Montellano (Sevilla): "Un espacio de encuentro, cultura y arte"

Presentación del nuevo Teatro Municipal de Montellano (Sevilla)

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente Javier Fernández y el alcalde de la localidad sevillana de Montellano, Curro Gil, han inaugurado este viernes, 13 de febrero, el nuevo Teatro Municipal 'José María Pérez Orozco', un espacio escénico renovado que cuenta con una inversión de 2,2 millones de euros que aporta la Diputación de sus fondos extraordinarios y que lleva el nombre del catedrático de Lengua montellanero.

Según ha informado la institución provincial en una nota, este espacio escénico se suma a la red de teatros de la provincia. En este sentido, Fernández ha enmarcado la dotación de 20 millones de euros por parte de la institución provincial para que "siete municipios construyan o renueven sus teatros municipales".

"El Teatro de Montellano 'José María Pérez Orozco' abrirá sus puertas como un espacio de encuentro, cultura y arte, destinado a convertirse en un referente en la comarca de la Sierra Sur Sevillana", ha explicado Curro Gil durante el acto inaugural.

Con la proyección de un vídeo institucional, se han resumido varios aspectos del proceso de renovación del teatro, desde su estado previo hasta el resultado final. No obstante, para Fernández, "la auténtica inauguración de este teatro será una realidad en cuanto los artistas de la Academia de Baile Miguel de Fátima, de la Coral Polifónica Montellanense y de la Banda de Música de Montellano, estrenen el escenario".

Asimismo, se ha reconocido al tejido asociativo del municipio, colectivos culturales y educativos locales, hermandades y vecinos del pueblo. Fernández ha animado además a reclamar "programaciones culturales de calidad, porque es a través de la cultura como se adquieren las claves que nos permiten ejercer una ciudadanía comprometida y democrática".