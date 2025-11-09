Incautados 700 kilos de hachís en la operación contra el narcotráfico en Isla Mayor (Sevilla)

ISLA MAYOR (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha incautado aproximadamente 700 kilos de hachís y ha recuperado dos vehículos que constaban como sustraídos en la operación contra el narcotráfico efectuada este pasado sábado en la localidad sevillana de Isla Mayor, según ha emitido la Policía Nacional en un mensaje difundido a los medios de comunicación.

En contexto, el este dispositivo se saldó con un agente de la Policía Nacional herido de gravedad en un tiroteo registrado en la primera hora del pasado sábado que participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal, cuyos miembros abrieron fuego contra los efectivos policiales desplegados en la zona.

La Policía Nacional ha apuntado que la investigación "continúa abierta" para la identificación y detención de los autores materiales de los hechos y el agente herido continúa trasladado en un centro hospitalario, donde ha sido sometido a una intervención de urgencia.