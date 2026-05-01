Incendio en una nave del Polígono Navisa de Sevilla sin heridos y controlado ya por los Bomberos

Columna de humo del incendio en el Polígono Navisa, visible desde distintos puntos de la ciudad. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emergencias Sevilla, ha informado este viernes de un incendio en una nave del Polígono Industrial Navisa, en Sevilla, sin heridos y controlado ya por los Bomberos.

Tal como ha informado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, Emergencias Sevilla ha confirmado que no hay personas afectadas por este incendio, que ha generado una columna de humo que puede verse desde distintas zonas de la ciudad.

La Policía Local tiene acotada la zona y pide colaboración para no acercarse al entorno. Los efectivos del Cuerpo de Bomberos tienen ya controlada las llamas.