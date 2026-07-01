Sin incidencias la convocatoria extraordinaria de la PAU en la Universidad de Sevilla, con casi 3.900 matriculados

Estudiantes se examinan de la PAU en una de las sedes de la US, en una foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla acoge entre los días 30 de junio y 2 de julio las Pruebas de Acceso y la Admisión en la Universidad de Sevilla (PAU), en la convocatoria extraordinaria, que están transcurriendo con normalidad. De los 3.865 estudiantes matriculados, realizan las Pruebas de Acceso 1.596 y sólo las Pruebas de Admisión 2.269.

En este sentido, el escritor Pío Baroja, la desamortización de Mendizábal y la filósofa alemana Hannah Arendt han sido algunos de los protagonistas de los exámenes de la primera jornada, remarca la US en un comunicado.

Las pruebas se están desarrollando en seis sedes, repartidas por varios centros de la Universidad de Sevilla. En concreto, hay dos sedes en la ETS de Ingeniería Informática, una en la Facultad de Matemáticas, una en la Facultad de Biología, una en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y una en la ETS de Ingeniería.

Cada sede cuenta con un responsable y un secretario, que se ocupan de su organización, y está atendida por una amplia plantilla de profesorado y personal de administración y servicios, cuya tarea es conseguir que las pruebas se desarrollen sin incidencias y de forma segura.

Una de estas sedes está destinada a atender a los alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo (Aneae). Además del equipamiento de las demás, la sede Aneae cuenta con un aula sanitaria atendida por profesionales del ámbito de la medicina, la enfermería y la psicología clínica, con vocales de apoyo y con aulas adaptadas, medios materiales y ayudas técnicas para la realización de la PAU.

Más de 350 personas integran durante estos días el Tribunal Único de la PAU en la Universidad de Sevilla. Entre ellos se encuentran miembros de la Comisión Universitaria, responsables y secretarios de sedes, vocales correctores --tanto personal docente universitario como profesorado de Secundaria--, personal de administración y servicios, vocales de apoyo especialistas para las sedes Aneae y vocales colaboradores de centros educativos de Secundaria.

La primera adjudicación de plazas, correspondiente a los solicitudes de quienes participaron en la convocatoria ordinaria de la PAU, se publicará el próximo 3 de julio y desde esa fecha y hasta el 9 de julio, los estudiantes podrán matricularse en la plaza asignada, reservar la plaza o confirmar su posición en la lista de espera, además de presentar alegaciones contra la adjudicación.

La segunda adjudicación está prevista para el día 16 de julio y ese mismo día comenzará el plazo para matricularse o para presentar reclamaciones y alegaciones, plazo que finalizará el 20 de julio. Todos los plazos de este proceso están disponibles en el apartado dedicado a la PAU del portal del Distrito Único Andaluz.

En el caso de los estudiantes que participan en la convocatoria extraordinaria, podrán entregar sus solicitudes entre los días 9 y 14 de julio. La primera adjudicación para este colectivo se publicará el 24 de julio, mientras que para la segunda adjudicación deberán esperar hasta el 3 de septiembre.