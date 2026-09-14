Inscripciones para la Cabalgata de Reyes Magos 2027: plazos de solicitud, modalidades y fecha de sorteo

Archivo - La carroza del Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes Magos. En archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de solicitudes para formar parte de la Cabalgata de Reyes Magos 2027 en Sevilla arrancará este martes, 15 de septiembre.

Así lo ha anunciado el Ateneo de Sevilla en un comunicado, misma vez que ha indicado que este plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre.

Los interesados podrán formalizar su inscripción a través del formulario habilitado en la página web oficial del Ateneo de Sevilla.

La convocatoria contempla dos modalidades de participación: los niños de entre 7 y 14 años, que podrán ir en las carrozas, y los beduinos mayores de 18 años, que acompañarán a pie al desfile.

Una vez cerrado el plazo, se realizará un sorteo público ante notario en la sede que resolverá los participantes de las carrozas.