Inserta Empleo imparte un curso en Sevilla para personas con discapacidad de acceso a la administración electrónica

Archivo - Una mujer en silla de ruedas avanza por una rampa para personas con discapacidad. - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, comienza este jueves en Sevillla un curso acceso a la administración electrónica al que asisten diez personas con discapacidad.

Esta acción formativa de diez horas lectivas se imparte hasta el viernes y está dividida en los siguientes módulos: cómo utilizar el DNIe; cómo solicitar un certificado digital de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; sistema clave, cómo darse de alta usar clave pin; qué es el DNI 3.0 y aprende a utilizar el DNI electrónico, detalla en un comunicado.

Inserta proporciona al alumnado las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 48 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.