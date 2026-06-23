Interceptado un conductor ebrio tras circular en sentido contrario por la A-4 más de 10 kilómetros

Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Sevilla investigan al conductor de un turismo que circulaba por la autovia A-4 y recorría más de 10 kilómetros en sentido contrario, en la calzada destinada al sentido Cádiz, desde el kilométro 534, de noche y con escasa iluminación.

El dispositivo activado por la Central de Servicios de la Guardia Civil de Sevilla (062) permitió interceptar al vehículo y ser alcanzado por los agentes en servicio, tras haber hecho caso omiso a las señales de detención, informa en un comunicado.

El conductor arrojó unas tasas de 0,88 mg/l y 0,92 mg/l en aire espirado, por lo que fue puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas.

El investigado se enfrenta a graves consecuencias penales ya que, circular en sentido contrario en una autovía en las circunstancias que lo hizo, constituye un delito de conducción temeraria tipificado en el artículo 380 del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a dos años.

Asimismo, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, recogida en el artículo 379, puede conllevar penas de tres a seis meses de prisión, trabajos en beneficio de la comunidad y la privación del derecho a conducir.