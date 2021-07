Los interinos de la Diputación de Sevilla valoran la modificación del decreto pero ven "bastante lejos la solución"

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de trabajadores interinos de la Diputación de Sevilla ha valorado de un modo "bastante positivo" que el Congreso de los Diputados haya validado finalmente el decreto ley promovido por el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos para reducir la temporalidad en el empleo público, tras ajustes en el mismo, si bien ha avisado de que "la solución aún parece estar bastante lejos de alcanzar".

El colectivo ha valorado así que haya sido ratificado dicho decreto ley gracias al apoyo acordado por el Gobierno central con Esquerra Republicana, Compromís y Teruel Existe, y la abstención del PNV y Más País-Equo-Los Verdes.

El texto, aprobado tras un acuerdo final del Ejecutivo con ERC, contempla la posibilidad de que las comunidades puedan establecer que sus oposiciones no sean eliminatorias, eximiendo de las mismas a empleados públicos que hayan ocupado plaza de forma ininterrumpida en los últimos diez años y para los cuales no se haya publicado la correspondiente plaza, quienes sólo estarán sujetos a una valoración de méritos.

También se elimina el plazo fijado para publicar y convocar los nuevos procesos de estabilización antes del 31 de diciembre de 2021, llevándolo a cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley que tramitará el Congreso.

LA SOLUCIÓN AÚN ESTÁ "BASTANTE LEJOS"

Al respecto, los interinos de la Diputación valoran la convalidación del decreto ley no porque el texto del mismo "de solución al problema, solución que aún parece estar bastante lejos de alcanzar, sino por el debate suscitado en torno" al asunto.

Para el colectivo, "gracias a las numerosas movilizaciones", tras "escuchar que no es posible hacer fijos a los interinos", los responsables gubernamentales "empiezan a hablar de estabilizar" al personal público en situación de abuso de temporalidad, "sin pasar nuevamente por una oposición a aquellos trabajadores/as que, estando en abuso de temporalidad, cumplan una serie de requisitos", como más de diez años ocupando la misma plaza de manera ininterrumpida o que esta no haya salido a oferta pública.

Tal extremo "hace pensar que, en contra de lo que hasta ahora venían diciendo, sí es posible estabilizar al personal en abuso sin necesidad de volver a superar un proceso selectivo".

LA DOCTRINA DEL SUPREMO

En ese sentido, recuerdan que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo decidía recientemete rectificar su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declarase contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permitía renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado.

A falta de una previsión normativa, el Supremo determina ahora que, con carácter general, una duración superior a tres años del contrato de interinidad debe considerarse "injustificadamente larga", lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo.

Asimismo, establece que el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias que paralicen ofertas públicas de empleo, ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica un incremento presupuestario.

Para los interinos de la Diputación de Sevilla, "no se entiende que hablen de dar estabilidad a unos y no a otros, porque eso supondría un agravio comparativo, ya que puede darse el caso de quien lleve 30 años encadenando contratos temporales y, sin embargo, no cumpla con esos requisitos, el abuso debe sancionarse sí o sí".