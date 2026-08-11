Interrumpida la media distancia de Sevilla con Cádiz y Málaga por el descarrilamiento de una máquina de mantenimiento

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Sevilla-Santa Justa y La Salud se ha visto interrumpida a las 8,00 horas de este lunes, 11 de agosto, por el descarrilamiento de una maquinaria de mantenimiento de vía. El incidente ha afectado a las conexiones con Cádiz y Málaga.

Según ha confirmado Adif en un mensaje a través de la red social X consultado por Europa Press, la incidencia afecta a las líneas de cercanías C1, C4 y C5 del núcleo de Sevilla y a las conexiones de media distancia Sevilla-Cádiz y Sevilla-Málaga (ancho convencional).

El administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha afirmado que se trabaja para restablecer la circulación a la mayor brevedad posible.