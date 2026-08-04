Investigan al autor de una oleada de robos de cable en instalaciones municipales de Almadén (Sevilla)

La Guardia Civil investiga los robos de Almadén de la Plata. - GUARDIA CIVIL

ALMADÉN DE LA PLATA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Almadén de la Plata (Sevilla) como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio de la localidad, al mismo tiempo que ha iniciado una investigación hacia una segunda persona como autor de un presunto delito de receptación.

Según ha detallado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa, la investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA la Guardia Civil de La Rinconada (Sevilla), ha permitido esclarecer la sustracción de más de 200 metros de cable del cementerio municipal así como del punto limpio en dicha localidad.

De esta manera, a raíz de las denuncias interpuestas, se han establecido dispositivos de vigilancia que han permitido constatar la forma de actuación del presunto autor, así como la colaboración de un tercero para trasladar y vender el material sustraído en un centro de reciclaje regulado, además de evitar así revelar su identidad.

Asimismo, los agentes han remarcado la "especial de gravedad" que ha revestido el robo del cableado eléctrico y la bomba de un depósito de agua de 30.000 litros, que abastecía a un amplio número de fincas ganaderas del término municipal.

Por ello, los dos implicados han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente en calidad de investigados, por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio y del delito de receptación imputable al colaborador del autor material de los hechos delictivos descritos.