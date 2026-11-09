Ismael Sánchez (IU) pide al Ayuntamiento de Sevilla que garantice el derecho a huelga el 11N tras comunicar su adhesión

Archivo - El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez en foto de archivo - IU SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Con Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha comunicado formalmente al alcalde, José Luis Sanz, su decisión de secundar la huelga general convocada para el próximo miércoles, 11 de noviembre, al tiempo que ha solicitado al Gobierno local que "facilite y garantice el libre ejercicio de este derecho fundamental" por parte del colectivo de trabajadores de la institución local.

En una nota de prensa, Sánchez ha reclamado que el Ayuntamiento actúe con "absoluto respeto" a este derecho constitucional, "evitando cualquier obstáculo o presión sobre la plantilla municipal y garantizando que quienes decidan sumarse a la convocatoria puedan hacerlo con plena libertad y sin represalias".

El concejal de Izquierda Unida ha explicado que, aunque los cargos públicos representativos no están sujetos al mismo régimen de ejercicio del derecho de huelga que las personas trabajadoras, ha decidido materializar su adhesión a la convocatoria.

En concreto, Sánchez donará el importe equivalente a 1,4 días de su salario, tomando como referencia el descuento económico que se aplica habitualmente a las personas trabajadoras por cada jornada de huelga.

"Quienes ocupamos responsabilidades institucionales no podemos pedir sacrificios a la clase trabajadora sin asumir también nuestra parte. Si un trabajador o trabajadora pierde una parte de su salario por ejercer su derecho de huelga, lo coherente es que los cargos públicos que apoyamos esta convocatoria realicemos una aportación económica equivalente", ha señalado.

En este sentido, el portavoz municipal ha animado al conjunto de cargos públicos comprometidos con las reivindicaciones de la huelga general a realizar una donación equivalente a 1,4 días de su retribución, "como expresión de solidaridad y compromiso con la movilización".

Sánchez ha explicado que destinará esta cantidad a los movimientos de solidaridad con Cuba, "cuyo pueblo continúa sufriendo las graves consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos".

Por último, el portavoz de Izquierda Unida ha insistido en que las instituciones públicas deben ser las primeras en respetar los derechos laborales y las libertades sindicales, y ha defendido la importancia de la movilización colectiva para conquistar y proteger los derechos sociales. "El 11N estaremos donde siempre hemos estado: junto a quienes defienden una vida digna, los servicios públicos y la justicia social", ha concluido.