IU califica el presupuesto de Sanz para 2024 de "poco ambicioso" y de crear en Sevilla "barrios de primera y segunda"

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha calificado este martes los primeros presupuestos presentados por el gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) de "muy poco ambiciosos, no llegando a desplegar el potencial fiscal que permiten las ordenanzas fiscales, y mucho menos el potencial político y económico que tiene el Ayuntamiento de Sevilla para articular una respuesta audaz y decidida a los problemas económicos, sociales, de modelo productivo y problemas ambientales que tiene la ciudad", generando "barrios de primera y segunda".

Para Sánchez, el Ayuntamiento se encuentra "ante un plan del Gobierno de José Luis Sanz basado en reducir el papel de las competencias propias, un dogmatismo fracasado que provocará, sin duda alguna, sufrimiento a la mayoría social", y ha añadido en una nota de prensa que "estamos ante una incomprensible radicalismo ideológico de la no intervención desde lo público mientras se siguen abriendo puertas a la intervención privada".

Desde Izquierda Unida han sostenido que "ya planteamos desde el grupo municipal solucionar esto a través de la progresividad, que pague quién más tenga, que contribuya quién más tenga, pero desgraciadamente no fue tenido en cuenta y este presupuesto adolece de medidas suficientes" para garantizar, por ejemplo, el derecho a la vivienda.

"Tampoco se movilizan penalizaciones en los conciertos, no hay un refuerzo estructural de los servicios públicos desde lo público sino al contrario, se sigue apostando por la estafa de la colaboración público privada, donde siempre pierde lo público y siempre gana lo privado y esto, sin duda, va a provocar un debilitamiento de servicio esenciales", ha señalado el concejal.

En esta línea, Sánchez ha cuestionado las políticas en materia de personal "con la necesaria y especial atención que necesita el Ayuntamiento al refuerzo en aquellos servicios que se están dejando a morir, como el mantenimiento de edificios y parques y jardines". "Tampoco vemos nada de aquel compromiso de reversión de internalización del servicio de ayuda a domicilio, un servicio esencial donde la plantilla está más que precarizada", ha abundado.

Para el edil, "nuevamente los barrios obreros son los grandes olvidados", asegurando que "no se garantiza un refuerzo estructural de la prestación de servicio en materia de derechos sociales" En cuanto al modelo económico y de empleo, ha manifestado que "también es un auténtico desastre, ya que no hay medidas encaminadas al cambio de modelo productivo ni políticas de choque frente al paro estructural, y mucho menos de fortalecimiento para reforzar los sectores económicos predominantes en nuestra en nuestra ciudad"

En cuanto a la Universidad de Sevilla ha advertido que que "ésta pierde financiación", además de "no aparecer planes de empleo propios con los que combatir el desempleo y que vayan dirigidos fundamentalmente a nuestros jóvenes". En definitiva, para Sánchez "estamos ante un proceso de uberización de la economía. Por parte del Gobierno del Partido Popular se le pone alfombra roja a algunos sectores privados".

En cuanto al turismo, desde el grupo tampoco han apreciado medidas para llevar a cabo "el cambio de modelo que necesita Sevilla", ya que "no hay medidas para hacer del turismo un sector sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental, social y laboral que no convierta el centro en un parque temático y que no expulse a los vecinos de sus barrios".

Por último, ha señalado que "tampoco hay partidas suficientes para la lucha frente a la pobreza y la exclusión social pese a que tenemos seis de los quince barrios más pobres de España", así como tampoco hay recursos en políticas directas para poner "la emergencia climática en el centro" con recursos para garantizar "el derecho a movernos dentro de una política de movilidad sostenible".

Igualmente, ha criticado los "recortes en feminismo, juventud, cultura, memoria histórica y cooperación internacional al desarrollo". "En resumen, la valoración es que éstos no son los presupuestos que necesita la ciudad. No son unos presupuestos para combatir las desigualdades y generará desgraciadamente que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Barrios de primera, barrios de segunda".